Блоги / Анна Бешотен

Почему «Госуслуги» не дают оплачивать налоги до начисления пени

Разговор с чат-ботом не клеился, но все же мне удалось узнать, почему на портале «Госуслуги» нельзя оплачивать налоги до начисления на них пени.

Оплачивать налоги и пошлины через портал «Госуслуги» удобно, но мириться с тем, что тебе не дают возможности оплачивать начисленные налоги в назначенный срок, не хочется. Поэтому я направила свое обращение на портал, и вот, что из этого вышло.

Ты мне про Фому, а я тебе про Ерему!

Путь к информации, как и полагается в бюрократической системе, был долгим.

Через платформу обратной связи я направила в «Госуслуги» обращение следующего содержания: «Добрый день, уже который год на сервисе госуслуг при наступлении нового года появляется налоговая задолженность. Задолженность сопровождается, разумеется, начислением пени. Создается впечатление, что это делается намеренно, чтобы снять пару-тройку рублей с населения дополнительно. Ведь можно, и об этом ни раз сокрушалась россияне, предоставлять возможность оплачивать налоги вовремя через портал. Почему вы игнорируете это который год? Когда можно ждать позитивных изменений в этом ключе?».

Система автоматической сортировки обращений - не самая сильная сторона механизма. Так как я прикреплена к Псковской области, то и все мои обращения в структуры падают на голову региональной администрации. Которая, уже понятно, к этому вопросу не имеет никакого отношения. Однако ответ из администрации не заставил себя долго ждать и продвинул меня в поисках верного адресата. Мне предложили направить обращение по электронной почте. Что я и сделала незамедлительно, но опять не попала: «Вы отправили обращение на support@gosuslugi.ru. К сожалению, адрес больше не поддерживается». Тогда «Госуслуги» пообещали мне обязательно помочь через чат.

Переписка с ботом

Мое обращение можно перевести в один простой вопрос: Когда на портале появится возможность оплачивать налоги вовремя? В чате меня закидали массой шаблонной информации, которую я помещаю здесь в галерее. Из всех шаблонов меня зацепил один. Оказывается, информация о налогах является тайной, поэтому не может быть передана на портал «Госуслуги». А после начисления пени информация о налогах уже теряет свою тайную силу? Бот Татьяна предпочла удалиться и не отвечать.

Налоговая песня

Обращение попыталась я направить и в ФНС России, но, как уже написала выше, оно снова упало на регион. Теперь уже не в администрацию, а отделение налоговой службы. Ждем ответа и храним налоговую тайну. Из опыта могу предположить, что меня отправят в головной офис, а там снова спустят в регион. Если круг не замкнется, я обязательно поделюсь с вами добытой информацией.

Ваша #fraubeschoten