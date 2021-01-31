Блоги / Анна Бешотен

Почему скобари не поддаются самоконтролю: легенды и этимология

Так все-таки ковали скобы скобари, или это лишь распространенная легенда?

Внести этимологическую ясность и разобраться, как исторически называли жителей Псковщины, что миф, а что правда, я попыталась вместе с кандидатом филологических наук, старшим преподавателем кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Псковского госуниверситета Наталией Григорьевой.

Наталию можно назвать главным лингвистическим экспертом по скобарям, благодаря ее кандидатской диссертации по этнонимам. Своими открытиями на этот счёт она поделилась и с нами.

Вся правда о скобарях

Прозвище

К сожалению, сегодня имеется недостаточно материала как лексикографического, так и историко-краеведческого, документационного, чтобы с точностью определить скобари - это автоэтноним (самоназвание) или аллоэтноним (название, данное другим этносом).

Этимология

Происхождение микроэтнонима «скобари» имеет затемненную этимологию. Существуют разные точки зрения:

По одной из версий, слово «скобарь» восходит к слову «скоба» в значении ‘изогнутое металлическое изделие’.

По другой, пройдя ступени фонетических преобразований, микроэтноним «скобари» восходит к топониму Псков (Псков → псковской → скобской → скобарь).

Ни один лексикографический, исторический источник, ни один словарь XIX столетия не фиксирует слово «скобарь».

В большинстве случаев упоминания о скобарях связывают с легендой петровских времен, сюжет которой повествует о ремесленном промысле псковичей – изготовлении скобяных изделий, но эта легенда не подкреплена документальными фактами.

Негативная коннотация

В народном миропонимании воссоздается устойчивое представление об образе скобаря как о малограмотном, невоспитанном, плутоватом представителе Псковщины. Многие указывают на особенности его несдержанного поведения, что сопровождается эмоционально-окрашенной и негативной оценкой в целом.

Образ задиристого псковича формировался под влиянием приграничного проживания, что требовало сноровки и стойкости, а иногда - чрезмерной безудержности.

Образ скобаря удачно обыграла группа «Отава Ё» в композиции «Сумецкая»

Культурный код скобаря

Здесь уместно вспомнить о танце, который называют «Ломание скобаря». Своеобразный кулачный бой, сопровождающийся встряхиванием головы, взъерошиванием волос, грубыми возгласами, притоптыванием и резким изгибом туловища, похожим на дугу или скобу. Такой танец позволял человеку входить в измененное состояние сознания, которое не поддавалось самоконтролю.

А еще, например, В. И. Даль связывал сочетания в скоба́х с прической, при которой волосы подрезаются по прямой линии на лбу и на затылке. Стрижка в скобку - русская, обрубом на лбу и другим обрубом под ухо, вокруг головы.

Стрижка скобой вызвала у меня ассоциацию с образом псковского писателя Валентина Курбатова. Фото: Rasfokus.ru

Псковичи ли?

Псковичи или псковитяне

Если обратиться к современным лексикографическим источникам (Например, словарь И. Л. Городецкой, Е. А. Левашова «Русские названия жителей»), то окажется, что существует не два наименования жителей от топонима Псков, а три: псковичи, псковичане и псковитяне. И все они верны, а степень их продуктивности зависит от контекста и сферы употребления.

Ершееды

Менее известными, но все же интересными являются другие названия псковичей, упоминания о которых сохранили современные псковские говоры. Жителей Псковщины называли: ершеедами, мякинниками, пелушниками, толокнянниками, лапотниками, капустниками, бобовниками, мезговниками.

Эти названия обладают высокой долей архаичности, помогают охарактеризовать исконную культуру и быт псковичей разных исторических эпох, узнать о традициях и вкусовых предпочтениях, о ремеслах и коллективных промыслах.

Еще раз хочу поблагодарить Наталию за диалог и интересную информацию.

Ваша #fraubeschoten