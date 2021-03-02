Блоги / Анна Бешотен

Отель для насекомых

Охране природы в Европе уделяется большое внимание, иногда кажется, что чересчур большое.

Увидев впервые домик для насекомых в Германии, я сильно удивилась. Зачем? В российской действительности я себе такое вряд ли могла представить. И тому есть вполне понятное объяснение.

Плотность застройки, аккуратные улочки с брусчаткой, дорожки, закатанные в асфальт, возделанный каждый клочок земли - здесь просто не осталось места для естественной среды обитания.

За последние 25 лет в Германии среднее количество насекомых сократилось на четверть.

Учитывая, что 85% растений зависят от опыления насекомыми, их исчезновение грозит нарушением всей экосистемы.

Отель для насекомых

Чтобы восполнить недостаток естественных укрытий для насекомых (в основном для пчел, ос, бабочек, мух), экоцентры в парках размещают специальные отели.

Пчела прилетела в отель

Незамысловатая конструкция обычно представляет собой бревна с просверленными отверстиями, подойдет также кирпич, шишки, солома и тростник.

Типовой отель для насекомых

Экологи советуют повесить и у себя в саду парочку просверленных пеньков для диких пчел и ос, чтобы помочь опылению яблонь, груш и т.д.

Еще одна беда

Насекомым выживать становится сложнее. Владельцы частных домов все чаще застилают лужайку перед домом камнями, чтобы избавиться от постоянной работы в саду. Выглядит аккуратно, и никаких проблем с покосом травы и уходом за цветами.

Все это могло быть зеленой территорией перед домом. Фото: geo.de

В Германии остро стоит вопрос, что делать с такими садами. Пока меры не найдены. Предлагают даже ввести запрет, обязать вернуть зеленую зону, штрафовать или платить налог на сад камней, чтобы как-то возместить ущерб природе. Количество таких каменных засыпок неуклонно растет, в то время как экологи бьются за каждый цветочный горшок.

Зеленые крыши

Даже один цветок на балконе может принести пользу, не говоря уже о современных архитектурных решениях. В центре Дюссельдорфа, например, построили «зеленый дом».

Ступенчатый фасад и крыша засажены зеленым кустарником

Внутри расположился торговый центр, а снаружи зеленый оазис в сердце каменного города.

Владельцев частных домов тоже стимулируют к озеленению крыш. На то выделяют финансовую помощь. Поддержка может составлять 10-20 евро за квадратный метр «зеленой крыши», или от 25% стоимости озеленения.

Жилой дом с засаженной растениями крышей. Фото: ratschlag-bauen.de

В некоторых случаях муниципалитет может покрыть и все расходы, зависит от экологической программы и места (в больших городах меры поддержки обычно выше).

Если не предпринимать никаких мер, особо впечатлительные исследователи прогнозируют, что через 100 лет насекомые вымрут окончательно.

Да, из-за отсутствия открытого грунта в европейских городах чище улицы, но соразмерна ли цена белым кроссовкам?

Ваша #fraubeschoten