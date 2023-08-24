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Псков Ганзейский?

Еще живы в памяти бурная подготовка к 39-м Международным Ганзейским дням и их празднование в Пскове в 2019 году? Надеюсь, что да. Хотя, кажется, это было в прошлой жизни. Сегодня Ганзейский союз по-прежнему существует и действует, но все мероприятия проходят без участия российских и белорусских городов. Что на самом деле происходит и каковы настроения, именно про это и пойдет речь.

Как оно там?

Для начала восстановим ход событий. Два года пандемии свели практически к нулю 40-е Ганзейские дни в Брилоне (Германия) и 41-е в Риге (Латвия). В Брилоне ганзейский размах сменили виртуальные экскурсии и онлайн-конференции. В Риге все ждали, что будет, как всегда, но было организовано всего лишь несколько мероприятий для делегатов, а ганзейский рынок сменили фотографии городов-участников, выставленные в ряд на набережной.

Ганзейские дни в Риге. Фото: Анна Бешотен

Впервые после 39-х Ганзейских дней в Пскове (Россия) это событие снова прошло вживую и с полным размахом в Нойсе (Германия). Волею судьбы получился символичный фестивальный мостик во времени между двумя городами-побратимами Псковом и Нойсом. «Im Fluss der Zeit» («В реке времени») - так звучал слоган 42-х Международных ганзейских дней, которые мы отгуляли в 2022 году в Нойсе.

В Нойсе в шатре из связанных воедино ганзейских городов Псков был на месте. Фото: Анна Бешотен

К этому фестивалю Псков готовился тогда ещё тоже. Нойс, в свою очередь, рассчитывал на русскоговорящих волонтёров, чтобы сопровождать русские ганзейские города. Но это всё было до февраля. Немного спустя Ганзейский комитет примет решение не приглашать русские города в Нойс.

Святой Квиринус, мэр Нойса и мэр Любека о насущном. Фото: Анна Бешотен

Именно с 2022 года российские, как и белорусские, города Ганзейского союза остались впервые в истории нового времени за бортом, но не совсем.

ИнтРИГА

Латвийская делегация отказалась прибыть в Нойс, она была не согласна с решением Международного Ганзейского союза. Дело в том, что большинством голосов было поддержано не исключать российские города из Союза, а лишь приостановить их участие в деятельности на какой-то период (предположительно до стабилизации ситуации с Украиной). Латвия же настаивала на полном исключении. В знак протеста не принимать участие в Ганзейских днях в Нойсе не было какой-то объединенной позицией балтийских стран, так как были участники из Каунаса (Литва), Таллина (Эстония) и даже Риги (не договорились между собой).

Исторический рынок на Ганзейских днях в Нойсе в 2022 году. Фото: Анна Бешотен

Ганзейские города не просто встречаются раз в год на Международных Ганзейских днях, они работают вместе в течение всего года над различными проектами в области туризма, торгово-экономических отношений, искусства и молодёжного обмена.

Так и передай

В 2023 году 43-й Международный Ганзейский день принимал Торунь (Польша). Праздник удался, и, кажется, что не было пандемии, и не было февраля, все та же старая добрая Ганза.

И мнения, и настрой ее участников трогают иногда до слез. Только добрые воспоминания о Ганзейских днях в Пскове, пламенные приветы и искреннее сожаление о том, что сегодня видеть российские города на празднике не представляется возможным.

И снова на комитете поднимается вопрос об исключении российских городов из Ганзейского союза. Но решение остается неизменным: ни в коем случае не исключать, а оставить на паузе. Ценность партнерских отношений особенно в сложные времена особенно высока. «В Средние века Ганзейский союз и то не исключал никого, и в наше время этого быть не может, так и передай, Анна!» - в вольном переводе привожу слова Ганзейского представителя города Нойса Ангелики Квиринг-Перл.

В 2024 году Ганзейской столицей станет Гданьск (Польша), а вот в 2033 году в списках все еще значится Псков. И ганзейцы не теряют надежды, что 53-е Ганзейские дни они снова смогут пережить в прекрасном Пскове.

Ваша #fraubeschoten