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Блоги / Александр Савенко

Дан приказ ему в Магас

09.10.2018 18:00|ПсковКомментариев: 2

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни региона, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Обзор событий и явлений политической жизни начинаем с констатации того бесспорного факта, что на минувшей неделе у нас царило затишье. Где-то за периметром региона бушевали страсти, на Западе продолжали разоблачать российских шпиёнов, падал Жириновский и вставал Жириновский, Хабиб на радость Путину крутил в бараний рог Макгрегора и бил его друзей, а сладкая парочка отечественного футбола лупила подвернувшихся под руку чиновников. У нас же все было тихо и спокойно.

Ну разве что только в воскресенье, в день рождения президента, мерное течение провинциальной жизни нарушили участники одиночных пикетов - несколько местных несистемных оппозиционеров. Напомнили в день 66-летия президента о результатах его работы - естественно, всё со знаком минус. Продолжение последовало вполне ожидаемое: задержание пикетчиков полицией, составление протоколов об административном правонарушении, размещение в соцсетях видеороликов с места событий и комментариев оппозиционеров с деланным наивным изумлением: мол, а мы чё — а мы ничё, просто Путина с днем рождения своеобразно поздравили, а нас сразу в участок...

Товарищ Саахов: Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошел («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Вообще Путина в соцсетях в это воскресенье было много — в смысле поздравлений в его адрес. Причем, уже не писанных эзоповым языком — от критиков режима, а самых что ни на есть благожелательных и простодушных — от сторонников власти. Редкий патриот-государственник не украсил свою страницу в соцсетях фоточкой нацлидера и словами поздравлений в его адрес. Понятно, что президент их никогда не прочитает, он вообще у нас, как известно, оффлайн, Путин — не Медведев, но для каждого верного сторонника разместить такое поздравление становится правилом хорошего тона.

По субъективным ощущениям, это уже перерастает в массовое явление, эдакий социальный феномен. По крайней мере, раньше ощущения, что 7 октября все кругом размещают поздравления Путину не было даже тогда, когда он отмечал юбилеи и круглые даты, а тут 66 лет — и такой нескончаемый поток заочных гратуляций, адресованных не столько имениннику, сколько интернет-публике.

Кстати, не остались в стороне и псковские политики. Причем, каждый тут постарался найти какие-то особые слова, сделал весьма нетривиальные записи.

Например, экс-губернатор, ныне секретарь Генсовета «Единой России» и сенатор от Псковской области Андрей Турчак в Инстаграме был крайне лаконичен, но как сказал — вернее написал! «С днем рождения, Мастер» — причем Мастер с большой буквы. И изображение Путина-дзюдоиста в рамке, и хэштег «Тот, кто нас объединяет». Губернатор Михаил Ведерников призвал всех поздравить Владимира Владимировича и признался: «Горжусь нашим президентом и счастлив работать в его команде». Ближе к вечеру поздравление Путину появилось в Инстаграме и на странице Ивана Цецерского. Глава Пскова не преминул напомнить, что «много раз участвовал в проводимых Владимиром Владимировичем совещаниях и форумах», и тут же похвалил Путин, помимо прочего, за то, что он «всегда очень внимательно слушал, делал пометки по ходу работы».

Кто-то скажет, что так себе комплимент, да и поздновато господин Цецерский его выложил — уже тогда, когда большинство коллег «отстрелялись» по теме. Но я не соглашусь. Больше скажу — то, что Иван Николаевич вообще нашел возможность опубликовать поздравление — почти что подвиг. Ибо, как известно, глава Пскова уехал на Кавказ и в то самое воскресенье находился в столице Ингушетии Магасе. А там неспокойно, проходят протестные выступления недовольных соглашением о границах с Чечней и, по свидетельствам журналистов, вай-фай и мобильный интернет вырублены. К слову, про народные выступления, связанные с подписанным Соглашением руководителями Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым об установлении административных границ республик, написал в Инстаграме и Цецерский. И вот на фоне этих волнений глава Пскова встречался с мэром ингушской столицы. Из краткого сообщения на странице градоначальника в соцсети можно узнать две вещи: во-первых, что Псков и Магас готовят некие совместные мероприятия в области образования и спорта — их и обсуждали. А, во-вторых, говорили об участии творческих коллективов и бизнесменов Ингушетии в Ганзейском форуме в Пскове. Он, напомню, пройдет в июне следующего года. И надо сказать, что контуры будущего фестиваля день ото дня становятся всё более отчетливыми. С одной стороны, региональные власти заявляют, что не стоит испытывать завышенных ожиданий: это не сочинская олимпиада для Пскова, как формулировали прежде городские начальники, а скорее - ярмарка выходного дня. Соответственно, никакого полумиллиона гостей точно не приедет. Кто бы и сомневался. А с другой стороны, программа будущего фестиваля продолжает пополняться новыми страницами. Уже объявлено, что на несколько недель сдвинут традиционный Пушкинский праздник поэзии (с начала июня на конец месяца) — и приехавшие на Ганзу, пусть и с некоторым опозданием, отпразднуют еще и день рождения Александра Сергеевича. Теперь выясняется, что пожалуют артисты и бизнесмены из Ингушетии. И не только они — будут еще и байкеры.

Это тоже заслуга господина Цецерского. До поездки в Магас он побывал в Грозном, где встретился с лидером байкерского клуба «Ночные волки» Александром Залдостановым, больше известным по прозвищу Хирург. Обсуждали приезд мотоциклистов в Псков на Ганзу. «Зрелищность байкеров известна. Надеюсь, сможем согласовать все вопросы», - обнадежил Иван Николаевич. Не берусь объяснить, где тут логика со скрещиванием западноевропейского союза, байкеров-патриотов, ингушских артистов и прочих радостей. Однако, как минимум, одно достоинство у такого сценарного плана точно есть: при подобном подходе в план псковской Ганзы можно вписать всё что угодно: от открытия памятника уроженке Пскова, бывшей «Мисс Вселенной» Оксане Федоровой до... ну не знаю... приглашения на Ганзейский форум двух ценителей шпиля Солсберийского собора, а еще и высланных из Голландии российских дипломатов заодно с лидером частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Причем, позвать последних - еще и повод есть.

По сообщениям СМИ, один из высланных из Голландии — некто Олег Сотников раньше жил и служил в Пскове, а лидером ЧВК Вагнера, если верить интернету, является Дмитрий Уткин, в прошлом командир отряда печорских спецназовцев.

Понятное дело, я иронизирую, но честно говоря, после байкера Хирурга уже ничему особо не удивлюсь. Хотя — кто ж наперед знает, какие сюрпризы нам еще приготовят организаторы этого эпохального события.

- Бред. Паноптикум. Поп играет на балалайке (фильм «День выборов»)

Теперь от представителей партии власти — к системной оппозиции. Благо, на неделе сразу пару интересных информационных поводов подарили псковские коммунисты. В субботу они провели совместный пленум комитета и Контрольно-ревизионной комиссии областного отделения партии. Вновь, как и на недавнем бюро обкома, признали итоги выборов 9 сентября удовлетворительными. Это при том, что псковские зюгановцы нигде не победили — ни своего губернатора, ни глав районов, ни депутата областного собрания не избрали. Но заняли вторые места и... удовлетворились.

Более того — отметили, что кандидат на пост губернатора Псковской области от КПРФ Аркадий Мурылев показал пятый результат среди двадцати двух регионов России, где проходили аналогичные выборы. То есть и во внутрипартийном зачете выступили неплохо. Теперь приходит время начинать подготовку к муниципальным выборам следующего года. Правда, перед этим надо еще как следует отметить грядущее столетие комсомола. А для наиболее продвинутых есть и еще одна дата, к которой в последнее время активно привлекает внимание товарищей неформальный лидер псковских коммунистов, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин.

В одной из предыдущих программ я уже рассказывал, что в разгар избирательной кампании член ЦК КПРФ, лидер движения «Русский лад» если чем и отметился, так это размышлениями о значении 200-летия писателя Ивана Тургенева, юбилей будет отмечаться в начале ноября. Продолжение последовало. Владимир Степанович написал длиннющий трактат — так сказать, еще раз переосмыслил значение классика. Про отношения с супругами Виардо и прочие интересные страницы биографии Тургенева не вспоминает, а делает акцент на том, что писатель и его творчество - это «своеобразный мост, связующий времена». И еще это, по Никитину, «Мост Осмысления». А раз так — всё подгоняется под заранее прописанный портрет борца с русофобией и революционера. И вот уже ссылка в родовом имении превращается в тюрьму, и повесть «Муму», оказывается, писалась в застенках - и т.д, и т.п.

В общем, в очередной раз отмечаю, что Владимир Степанович уже не в текущей повестке, а в другой реальности, разговаривает с классиками и на машине времени мчит по мостам осмысления.

Напоследок — о свежем рейтинге, который дал основания кому всерьез, а кому в шутку заявить: а жизнь-то налаживается. Это я к тому, что Псковская область впервые за два года покинула группу субъектов РФ с пониженной социально-политической устойчивостью. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования фонда «Петербургская политика», сообщает Псковская Лента Новостей. По итогам сентября рейтинг Псковщины вырос и перевалил за отметку в шесть баллов по десятибалльной шкале. И это позволило региону подняться в группу со средней социально-политической устойчивостью. Как отмечают журналисты, в последний раз эксперты относили Псковскую область к данной категории осенью 2016 года. И то взлет был краткосрочным. А уверенно входил наш регион в группы с высокой устойчивостью до осени 2015-го...

На этом с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч в эфире.

Пресс-портрет
Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Никитин Владимир Степанович
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Мурылев Аркадий Анатольевич Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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