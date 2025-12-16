Псковcкая обл.
Почему такие желтые?
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
ESG-активность на Некрасова
Тридцать мастеров и одна ёлка
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
в «СтругановЪ»
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
До нового года не трогать!
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Работа в «Россети Северо-Запад»
РКО и эквайринг в ПСБ
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
выбор настойчивых
Александр Савенко Публикаций: 380
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность»

16.12.2025 16:08

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 


Вот мы и добрались до недели, когда в Псковской области принимают главный финансовый документ на 2026-й и - не побоюсь этого слова - плановый период аж на годы вперед, до 2028-го включительно. Уже в ближайший четверг, 18 декабря, пройдет бюджетная сессия областного Собрания. Сегодня в поте лица над проектом документа трудилась согласительная комиссия в составе чиновников и депутатов. А накануне - состоялись встречи губернатора Михаила Ведерникова с представителями партийных фракций в региональном парламенте.

Представляю, с каким жаром мы обсуждали бы подобные темы, будь на дворе год эдак 2015-й или что вроде того. В те далекие времена (кто-то скажет - в прошлой жизни) бюджетный марафон представлял собой реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, общественными слушаниями, демаршами оппозиции.

Так что наверняка отмечали б в программе, как на полях сражений - обсуждений бюджетной цифири и статей бушуют страсти, ломаются копья, оппозиционные лидеры тех лет - увы, уже покойный коммунист Александр Рогов, элдэпээровец, теперь участник СВО Сергей Макарченко, яблочник, ныне признанный Минюстом иноагентом, внесенный Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов Лев Шлосберг*, еще оппозиционер, эсер Олег Брячак и другие их коллеги - чего-то такое принципиальное предлагают в бюджет, закидывают власть острыми вопросами и жестко критикуют курс уже давно как экс-губернатора Андрея Турчака, которому, кстати, в эту субботу исполнится 50, с чем мы его поздравим. В былые годы главе региона приходилось выдерживать натиск оппозиции, отбиваться, где-то серьезно объяснять политику администрации, а где-то отшучиваться и троллить оппонентов, порой на грани фола: вспоминаем известное «как говорят у вас в Одессе». А мог и про «политических проституток» ввернуть, мол, с ними мы переговоров не ведем.

Так это было раньше, а теперь всё проходит иначе, и состоявшиеся бюджетные консультации губернатора с партийными фракциями могут служить иллюстрацией общих изменений в политике. Причем, многих изменений. Начиная с того, что оппозиция теперь вялая, инертная, партийные пресс-службы не заставишь работать - например, псковские коммунисты до сих пор вообще никак не проинформировали у себя об этом обсуждении бюджета с губернатором.

Хотя, казалось бы, важно - что там вообще, кроме этого, в обкоме происходит хоть сколько-нибудь значимого? Но заходишь на их сайт или в социальные сети, а там вместо свежей информации о, как ни крути, главном событии в партийной жизни в эти дни - встрече первых лиц областного отделения с губернатором, болтается новость (вернее, уже старость, как обычно, без каких-ибо подробностей) о том, что псковский горком провел сходку. А в остальном, как и прежде, всё там замерло, ну или умерло.

- А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина (из фильма «Неуловимые мстители»).

Ну да всё это, конечно, не главное. Важнее то, что никакой остроты, никакого, как сказали бы пропагандисты, раскачивания общей лодки - и ни слова острой критики по самым важным вопросам в процессе обсуждения и принятия бюджета. Ибо, как мы уже отмечали недавно, никто же из представителей системной оппозиции не хочет оказаться в положении «Яблока», которое сейчас под жестким прессингом, выдавливается из легального политического поля, в отношении многих партийцев возбуждены административные и уголовные дела, и этот процесс продолжается.

На минувшей неделе областной суд рассматривал апелляционную жалобу на постановление Псковского городского суда о заключении заместителя председателя партии Льва Шлосберга* под стражу. Было это 12 декабря, а еще 9-го президент России Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека призвал взвешенно использовать законодательство об иноагентах и, цитирую, «не работать мечом налево и направо». Вот с учетом этого у некоторых даже появилась надежда, что зампредседателя «Яблока» могут отпустить из СИЗО - экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину же, обвиняемую в коррупционных преступлениях, отпустили же. Почему яблочника - нет? Тем более с учетом этого месседжа с самого верха вертикали власти.

- Старший приказал (из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Но нет. Суд, вновь в закрытом режиме, не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил яблочника в СИЗО. Дело резонансное, в Пскове его продолжают обсуждать, понятно, еще и потому, что лидер псковских яблочников - не только политик, многим он известен и по деятельности в других сферах - в образовании, общественном секторе и т. д. Словом, многие об этом говорят, но никакого политактивизма нет - никто не готов идти на то самое «раскачивание лодки». Единственное - псковское «Яблоко» выступило с достаточно резким заявлением в защиту партийного руководителя, а основатель и лидер организации Григорий Явлинский прокомментировал аресты заместителей председателя партии «Яблоко» и заявил, что уголовные дела против политиков - это в том числе целенаправленная кампания против партии перед предстоящими выборами в Госдуму.

Логика там такая, что значительное число россиян выступают за скорейшее прекращение огня в зоне боевых действий. «А единственной партией, единственной структурой, которая представляет эту позицию, является "Яблоко”. Поскольку будут выборы в следующем году, "Яблоко” просто выйдет с этой идеей, и оно может рассчитывать на очень существенную поддержку», - считает Григорий Явлинский.

Сумеет ли вернуться «Яблоко» в российский парламент и вообще будет ли допущено до выборов - это сейчас тема для споров политологов, и многие убеждены, что раз демиургам политического процесса в стране это не надо - прогноз для «Яблока», увы, пессимистичный.

И не только в этой части: ни политологи, ни социологи этого оптимизма Григория Явлинского не разделяют - у них тут свои цифры рейтинга «Яблока» в границах статпогрешности и собственные прогнозы относительно парламентских выборов, которые уже не за горами. Подготовка к ним началась, и об этом - в заключительной части нашей программы.

На минувшей неделе большой предвыборный слет организовала ЛДПР. Побывала на нем и псковская делегация во главе с региональным координатором Антоном Минаковым. Помимо прочего, защитили в Москве стратегию работы отделения в Псковской области на избирательную кампанию 2026 года. Как и прежде, задача - утвердиться в статусе второй политической силы, то есть обойти КПРФ.

Кстати, близкий к компартии на федеральном уровне исследовательский центр опубликовал доклад под названием «Нервная стабильность» - посвящен он «экономическому контексту» кампании в Госдуму-2026.

Авторы делают вывод о том, что ухудшение положения граждан станет для властей фактором риска, поскольку повышает протестный потенциал и шансы оппозиции.

В ЛДПР это, видимо, тоже понимают, но не могут, как коммунисты, строить выборную стратегию на принципе «чем хуже, тем лучше». Поэтому либерал-демократы работают над созданием образа «партии заботы», хотя рассчитывают на поддержку административным ресурсом.

А что касается «Единой России», то, судя по заявлениям на прошедшем заседании Генсовета партии, там понимают: парламентская кампания-2026 будет непростой.

Как выразился председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, «нужно в будущем готовиться к более сложным временам, и все должны это осознавать».

При этом был обозначен ряд изменений и задач на следующий год, в том числе касающихся партийных команд в регионах - 2026-й предложено объявить Годом местных отделений ЕР. Подробно эти и другие темы обсудим в ближайшее время с лидером псковских единороссов, депутатом Госдумы от нашего региона Александром Козловским в рамках проекта ПЛН FM «Обратный отсчет». Слушайте на волне 102.6 FM, смотрите видеотрансляцию в наших социальных сетях и на сайте ПЛН.

И там же в ближайшие дни выйдет свежий рейтинг «100 самых влиятельных персон Псковской области», которого, знаю, с нетерпением ждут представители политического класса и многие другие читатели Псковской Ленты Новостей. Так что не пропустите - ежегодный рейтинг уже на подходе.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, партии «Единая Россия», телеграм-канал Антона Минакова

* Лев Шлосберг решением Министерства юстиции внесен в реестр иностранных агентов. Также включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Источник: Псковская Лента Новостей
