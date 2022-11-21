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Как Новый год встретим?

2022-ой год ставит перед обществом вопросы, о которых раньше никто не задумывался. Одной из дискуссионных тем стали развлечения во время СВО. Этично ли сейчас ходить на концерты? Стоит ли посещать ночные клубы? Можно ли организовывать массовые народные гуляния? Впереди Новый год, который только множит противоречивые настроения среди граждан. Но в недавнем опросе ВЦИОМ выяснилось, что абсолютное большинство россиян (81%) за то, чтобы провести детские праздники и новогодние елки.

Люди не хотят отказываться и от уличных украшений. Часть опрошенных считают, что стоит сэкономить на покупках новой иллюминации, фейерверках и установках елей. Всё.

После объявления мобилизации местные власти в ряде субъектов страны заявили было о полном отказе отмечать Новый год, говоря, что все деньги должны пойти на помощь мобилизованным. Министерство обороны тогда довольно убедительно заявило, что в этом нет нужды. Действительно ли народные избранники пеклись о благополучии защитников новых российских рубежей или это была красивая поза, мы никогда не узнаем. Впрочем, до Нового года месяц, и прогнозировать сейчас со стопроцентной точностью, как мы проведем ночь с 31 декабря на 1 января, нельзя.

Можно мечтать и пытаться решить этические вопросы лично для себя, желательно не ругая ближнего своего за иную точку зрения. Вопрос, на самом деле, только один: праздновать или нет? Осудить того, кто хочет хлеба и зрелищ, легко.

Мобилизованные граждане и военные сейчас отстаивают интересы РФ на новых территориях, стоило бы и всем остальным жителям нашей необъятной Родины подумать о геополитической ситуации. В жизни определенно есть более важные цели, чем упасть лицом в салат и угарать несколько суток под «голубые огоньки» и салюты. Время такое, что стыдно должно быть, если не болеешь за государственные дела. Еще можно испытывать чувство вины, например, за то, что не уехал в зону проведения спецоперации. Русские за рубежом тоже должны испытывать стыд и вину, только уже по другим причинам. В марте было модно стыдиться российского паспорта, чего стыдятся сегодня, не знаю.

Но далеко не все граждане РФ с обеих сторон границы готовы испытывать гамму перечисленных негативных эмоций, что не может не радовать. Народ хочет хотя бы пытаться жить прежней жизнью, дабы хрупкий каркас привычного существования совсем не поплыл (особенно крыша, с ней проблемы у многих еще со времен пандемии).

Если государство не даст мирному населению возможности отдыхать, обяжет скорбеть сообразно происходящему, виниться и думать только о СВО, настроение у населения станет уныло-серьезным. А народное уныние - это уже опасное государственное явление.

Наш человек неуемен ни в радости, ни в грусти. Если с веселым сердцем он может нанести увечья разве что себе по пьяни, то в горе и задумчивости масштаб катастрофы, глядишь, и до государственного дорастет. Да и будет ли легче нести тяготы СВО мобилизованным, контрактникам и другим служивым от того, что их родные и близкие сидят по домам с постными лицами? Сомневаюсь.

Жизнь продолжается, и сопротивляться этому процессу не имеет смысла, тем более на государственном уровне.

Дина Дабришюте