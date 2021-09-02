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Блоги / Константин Калиниченко

Эпитафия протесту

02.09.2021 19:25|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх. А тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль, – функция организма! Тебе этого не понять! Ведь ты родился свободным, как птица!»

Сергей Довлатов «Компромисс»

Буквально вчера выяснилось, что член псковского отделения партии «Яблоко» (согласно информации на официальном сайте), лидер псковских навальнистов, ведущий YouTube канала «Штаб Навального в городе Пскове», соорганизатор ряда протестных митингов в Пскове Алексей Дорожкин уехал из России в США на постоянное место жительства. Сам по себе информационный повод на «брейкин ньюс» вряд ли тянет. Но тут важна тенденция. Думаю, что отъезд Дорожкина прямиком за океан глубоко символичен - это гвоздь в крышку гроба российского протеста.

Алексей Дорожкин (фото: pskov.yabloko.ru)

Можно спорить по поводу значимости персонажа в протестном движении. Дело, разумеется, не в этом. Соглашусь с теми, кто считает, что руководителем псковских навальнистов, ныне почитаемых российским Минюстом в качестве экстремистов, иностранных агентов и уж точно наймитов мировой закулисы, г-н Дорожкин был совершенно посредственным. Прежде всего, абсолютно незаметным. Впрочем, это даже не упрек, а лишь констатация прискорбного факта. Алексей Дорожкин возглавил псковское отделение «Штабов Навального»* не от большого желания или по совокупности заслуг, а скорее от безысходности. Кадровый голод в среде псковских несистемных оппозиционеров таков, что руководителей впору искать через объявления на Авито. Малозаметный даже в скудной псковской протестной тусовке, где все друг друга знают, он также незаметно и руководил организацией. За весь период отметился, пожалуй, один раз, когда был задержан накануне митинга протеста 23 января 2021 года. Вот, собственно, и все.

Ах да, еще был ведущим YouTube-канала «Штаб Навального в городе Пскове», что, наверное, прекрасно, если бы не неловкий нюанс, что такого канала на Ютьюбе нет. Возможно, когда-то был, но те времена уже мало кто помнит. Как не помнят и громких расследований, которые, по логике вещей, должны были бы выходить на этом канале.

Вот тут кроется главная проблема протестного движения в России вообще. Псковская область тут, разумеется, не исключение. Во-первых, почти полное отсутствие личностей в движении. Можно сколько угодно иронизировать над длинной кадровой скамейкой у власти, но в протесте эта скамейка отсутствует как класс. Как результат, региональными ячейками в большинстве случаев руководят люди, которые, такое впечатление, просто дали себя уговорить что-то там возглавить. Или же имели амбиции, но совершенно не понимали, как их реализовать и что необходимо делать.

Во-вторых, почти полное отсутствие креатива. Все, кто способен сегодня трезво, без «розовых соплей», смотреть на российское протестное движение, согласятся со мной, что главный скилл наших несистемщиков - это репост. Что они освоили в совершенстве - это создание бесчисленных уютных бложегов с парой десятков читателей, куда с упоением репостят все подряд. Многие оппозиционные каналы давно напоминают, извиняюсь, помойное ведро, где перемешивается любая информация, лишь бы она была «против власти».

Вот вам классический пример работы несистемной оппозиции. 19 января 2021 годы вышел фильм «Дворец для Путина». Фильм бил рекорды по просмотрам. На сегодня его посмотрели более 118 миллионов человек. Фильм, кстати, в свободном доступе в интернете, если вдруг вы еще не в числе этих 118 миллионов, можете посмотреть. Так вот посмотрели - и что? Выхлоп-то какой из всего этого? Я отлично помню, как наши оппозиционеры радостно в январе потирали руки, мол, вот теперь-то режиму несдобровать. И все лихорадочно репостили фильм. Я как-то однажды видел, как один известный в узких кругах деятель несистемной оппозиции на моих глазах репостил у себя в телеграм-канале Навального с таким видом, будто он Че Гевара, только что отстоявший залив Свиней от американских коммандос.

Зимой 2021 года в протестной среде царил небывалый оптимизм и душевный подъем. Я на этот счет был большим скептиком, потому что наши псковские оппозиционеры все у меня перед глазами и иллюзий на их счет я давно не питаю. Но люди с пеной у рта обещали, что вот сейчас все раскрутится, и к осенним выборам власть уж выхватит свое по полной.

Наступила осень. Я вот не знаю, где там и что раскрутилось. Но машинально фиксирую следующее. Леонид Волков - ближайший соратник Алексея Навального и организатор январских митингов протеста - уехал из России, живет в Вильнюсе. Политик Дмитрий Гудков - уехал из России, живет в Киеве. Александр Соловьев, экс-лидер признанной нежелательной в России и впоследствии ликвидированной «Открытой России» и Владимир Милов, экс-председатель «Демократического выбора» - покинули страну в начале июня. Оба, кстати, в разное время бывали в Пскове, наставляли на путь истинный наших местных оппозиционеров. Из последнего: пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из Москвы в Хельсинки. Любовь Соболь, тоже ближайший сподвижник главного российского оппозиционера - в августе улетела в Стамбул с мыслью пересесть там на другой самолет и в Россию не возвращаться. И так далее, список можно продолжить. Вот и псковские несистемные оппозиционеры, как видим, плюнули на это дело и «выбрали свободу». А иные просто исчезли из виду. Остался только Навальный, как монумент ушедшей эпохе. Но ему выбирать не приходится.

Я этих «новых диссидентов» в их осознанном выборе совершенно не виню. Неправильно винить людей в том, что из них не вышло настоящих борцов за «прекрасную Россию будущего». Опускаю тот, довольно неловкий момент, которым в эти дни задаются провластные телеграм-каналы, а именно - на какие деньги так легко устраиваются эти бывшие российские оппозиционеры в западном мире? Не о том речь.

Я думаю о том, что эти люди много и часто упрекали других в том, что те идут по пути наименьшего сопротивления. Выбирают бизнес и, в конечном счете, компромисс с властью в условиях сложившейся в современной России Realpolitik, вместо того, чтобы грудью встать на борьбу с режимом. И вот, столкнувшись с первыми серьезными трудностями, эти люди сами отошли в сторонку. Решили, что своя рубашка ближе к телу.

Александр Петриков специально для «Кашина» (republic.ru)

И улетели, вернуться не обещали. Алексей Навальный в тюрьме, его сподвижники рассеялись по белому свету. Вильнюс, Берлин, Стамбул, Америка. Эта волна протеста сошла на нет. Таковы краткие итоги для России 2021 года. Протест, если он в России кому-то нужен, будет делаться другими людьми.

* Признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями

Константин Калиниченко

Теги: #навальный #митинг #политика #протесты
Источник: Псковская Лента Новостей
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