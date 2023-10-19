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Блоги / Константин Калиниченко

О культуре и цензуре

19.10.2023 16:50|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Человеческая жизнь не так примитивна, чтобы делить ее только на мрачные и светлые стороны. Между светом и мраком — миллионы теней и переходных оттенков. И разумный человек всю жизнь учиться их различать»
Харуки Мураками «Охота на овец»

 

В жизнь простых россиян возвращается старая и, казалось бы, давно богом забытая цензура в кинематографе. Главная «прачечная» страны, известная также как Министерство культуры, не выдало прокатное удостоверение фильму «Сказка» известного российского режиссера Александра Сокурова. Тут нужно вспомнить, что месяцем ранее это же министерство решило, что в российских кинотеатрах не следует демонстрировать самые популярные американские фильмы последнего времени: «Барби» и «Оппенгеймер». Такова, значит, сухая фактура. Теперь давайте разберемся, вдруг правда на стороне чиновников Минкульта, и гражданам России категорически противопоказан просмотр вышеупомянутых киношедевров?

Источник: overclockers.ru

Сразу нужно оговориться, что не каждый из трех условно запрещенных в России фильмов является шедевром. Не являюсь сколько-нибудь профессиональным кинокритиком, но даже я понимаю, что «Барби» на статус шедевра изначально не претендует. Обычное нишевое кино под конкретную аудиторию – девочек, живущих в мире розовых пони, и феминисток, убежденных, что миром должны править женщины, а мужики служат исключительно для выполнения черновой работы. Ничего плохого в таком «женском» кино нет, Голливуд его выпекает, как пирожки, некоторые фильмы собирают неплохую кассу, другие проваливаются в прокате. Но даже самые лютые феминистки, выходя из кинотеатра после просмотра, понимают, что кино от реального мира отличается также, как отличается биография Жизель Бюндхен от жизненного пути доярки из простого русского села.

Что не понравилось суровым цензорам Минкульта в «Барби»? Да кто ж его знает? Появившиеся в прессе объяснения крайне размытые и неконкретные. У меня есть два варианта ответа. Возможно, комиссия цензоров состоит из насквозь обиженных мужчин с очень маленькими во всех смыслах достоинствами, и женщины им всю жизнь не давали, предпочитали более успешных, а те, что давали, затем цинично кидали и уходили к другому. Таким неудачникам фильм «Барби», конечно, как нож в сердце. Вторая версия – страх за циничное поругание наших духовных ценностей. «Барби» — это, мягко говоря, не про целомудрие и принцип «одна жизнь – один партнер». Барби в исполнении Марго Робби менее всего похожа на женщину-самку, которая болезненно лишается невинности в первую брачную ночь, а затем рожает детей до тех пор, пока не исчерпает фертильные возможности. Все так, но боже ж мой – в таком случае нужно запретить добрую половину мирового кинематографа и театрального репертуара, начиная от «Лисистраты» древнегреческого Аристофана, заканчивая «Сумерками» Стефани Майер. В общем, непонятное решение, из которого ясно только одно – чувство юмора в Министерстве культуры отсутствует напрочь, а комплексы выпирают настолько, что неплохо бы обратиться к психоаналитику.

Еще больше вопросов, почему «Оппенгеймер» не получил прокатного удостоверения. Фильм-байопик о судьбе Роберта Оппенгеймера, создателя первой ядерной бомбы. Чем великий физик-ядерщик-то Минкульту не угодил? Факт первенства США в деле создания ядерного оружия неоспорим, против нашей страны Оппенгеймер ничего не имел, ему даже связи с компартией приписывали. Кстати, есть такой старый хороший советский фильм, «Выбор цели», роль Оппенгеймера там играет Сергей Юрский. Так вот я не поленился, пересмотрел и должен сказать, что образы великого физика в советском и американском фильме очень похожи, как похожи молодой Юрский и Килиан Мерфи. В общем, с запретом на показ «Оппенгеймера» вышла совсем темная история, теряюсь в догадках, какие в этом случае ценности в опасности? Возможно, все дело в том, что в американском фильме недостаточно отражена роль коммунистической партии Советского Союза, а также вклад объединенного русского войска Дмитрия Донского в реализацию Манхэттенского проекта.

И вот, теперь еще и «Сказка» Сокурова. О сюжете я говорить не стану, желающие могут не без труда, но отыскать фильм в интернете и составить свое личное мнение. Скажу лишь, что само название «Сказка» подталкивает к пониманию, что сюжетные перипетии следует воспринимать как большой художественный вымысел. Тем более, когда за одним столом сидят Сталин и Гитлер. Видимо, именно в этот момент у злобных цензоров Минкультуры подгорели и рванули седалища – как так, великий Сталин и кровавый упырь Гитлер мало того, что за одним столом, так еще и ведут размеренную беседу, обсуждая минувшие дни. О правильных вещах, кстати, беседуют, я возьму на себя смелость рекомендовать к просмотру. Актуальные очень диалоги для 2023 года.

«Сказка» (реж. А.Сокуров, 2022 г.) Фото: Example of Intonation

Какие из этого можно сделать выводы.

Первый, он же хрестоматийный. Минкультуры поступает глупо и недальновидно. На дворе не унылые совдеповские 1970-е. Путем простого положения фильма на полку или невыдачей прокатного удостоверения, кино в 2023 году запрещать бессмысленно. Кинотеатры извернулись и нашли вариант обойти запрет – «Барби» и «Оппенгеймер» идут в ведущих отечественных киносетях при полном аншлаге, бьют рекорды по кассовым сборам. Легко можно найти эти фильмы на основных видеохостингах, в т.ч. совершенно легальном Rutube.

Второй – наш народ все же не дурак, давно понимает прописную истину: если все эти государственные прачечные запрещают фильм, нужно его обязательно посмотреть. Десятки тысяч людей прошли бы мимо «Сказки», «Барби» и «Оппенгеймера», а теперь обязательно посмотрят. Но в версию, что это была такая пиар-акция по раскрутке упомянутых фильмов, извините, не верю – слишком это сложная многоходовочка для среднестатистического российского чиновника. Просто самая обыкновенная чиновничья глупость.

Третий – история, как известно повторяется дважды: в виде трагедии и фарса. Россия не была бы Россией, если бы у нас этот путь не тиражировали с истинно мазохистской упертостью. Я еще могу понять, если бы в цензурирование кино скоропостижно ударились какие-нибудь прекраснодушные малоопытные в этом деле европейцы. Но мы-то – тертые калачи, у нас богатейший опыт цензуры в кинематографе и ее последующего разоблачения. Множество блестящих советских фильмов легли на полку только потому, что их цензурировал какой-то насквозь закомплексованный партийный придурок, облеченный властью. Потом эти фильмы с полки доставали, проклиная всем обществом советскую цензуру и потерянное время. И что же теперь – решили наступить на эти грабли снова? Чтобы совсем уже утратить понимание, где у нас трагедия, а где унылый фарс?

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Фарса сюжету добавляет тот факт, что министром культуры России является Ольга Любимова – правнучка великого русского актера Качалова, дочь нынешнего ректора «Щепки». Ну, не Полиграф Шариков, одним словом – человек с такой богатой родословной просто обязан иметь взыскательный вкус и испытывать аллергию на цензуру. Но увы. Как советская цензура запрещала спектакли режиссера Юрия Любимова в Театре на Таганке за то, что они не соответствуют ценностям советского общества, так сегодня министр культуры Ольга Любимова запрещает фильмы потому, что они не отвечают русским традиционным ценностям. Сами решите, чего тут больше – фарса или трагедии.

И последнее. Я как-то упустил момент, когда мы – граждане и общество – передали чиновникам право определять, какое кино нам надлежит смотреть, а какое не надлежит. С какого это перепугу некие личности присвоили себе наши гражданские права? Такие вещи обычно происходят в рамках Общественного договора, когда люди добровольно передают часть своих прав и свобод в обмен на определенные гарантии от государства. Очевидно, что в этой ситуации не идет речь об отношениях власти и общества в рамках Общественного договора. У нас просто нагло и бесцеремонно пытаются отжать то, что принадлежит нам по праву. Сегодня чиновник решает, какие фильмы нам можно смотреть, завтра начнет решать, можно ли повесить занавески на окно, а дальше что — в трусы к нам полезет?

Поэтому всем искренне желаю посмотреть и «Сказку» Сокурова, и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, и даже бестолковую «Барби», раз уж Министерство культуры настойчиво подталкивает нас к этому.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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