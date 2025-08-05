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Реплика Константина Калиниченко: Противоречие

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в социальных сетях. Определить раз и навсегда, в каком виде учительница имеет право выставлять себя на показ, а в каком — категорически запрещено. Можно ли выкладывать фото с пляжа в стрингах или только в балахоне и буркини? А если педагог вышла в люди в мини-юбке и с декольте — это уже повод для увольнения или надо разобраться?

Наше общество, как ни крути, парадоксально и соткано из острых противоречий. Казалось бы, нам регулярно из каждого утюга рассказывают, что демографическая ситуация близка к катастрофической. Нет времени объяснять, нужно срочно плодиться и размножаться, желательно здесь и сейчас. Депутаты тужатся и фонтанируют инициативами, которые должны как-то укладывать мужчину и женщину в одну постель. Государство выбрасывает миллиарды на маткапитал, субсидии, доплаты беременным и льготную ипотеку. Мол, рожайте, родненькие, не стесняйтесь, не откладывайте на завтра. Получилось или нет с первого раза — нужно повторить, не забрасывайте это дело.

Логично было бы предположить: если стране нужны дети, значит, нужно всячески поощрять все, что ведет к их появлению. Физическую красоту. Желание. Секс. Подчеркивание вторичных половых признаков. Все то, что делает людей привлекательными друг для друга. Чтобы мальчик заглядывался на девочку и наоборот, а временами не только заглядывались друг на друга, но и приобщались. На буржуазном Западе давно поняли: сексуальность — это не только продукт, но и важная часть социализации. А у нас?

А у нас учительницу, выложившую фото в купальнике, моментально объявляют позором школы. Шеймят так, будто она Родине изменила. Народная гильотина нравов срабатывает быстро: «Как она может учить детей, если у нее грудь напоказ?!». «Ай-ай-ай, да у нее же юбка заканчивается там, где у меня начинаются ноги!!» Откуда ни возьмись, как тараканы из-под плинтуса, лезут душненькие моралисты и требуют распять. Кажется, не в переносном смысле — в самом буквальном.

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И получается парадокс: одной рукой молодежь загоняют в ЗАГС, постель и роддом, другой — бьют по пальцам за всякую попытку быть живым, красивым, физически желающим и желанным человеком.

Стриптиз? Грех! Мини-юбка? Проституция! Эротика в культуре? Ужас-ужас — немедленно запретить! И ведь это не маргиналы и не средневековые мракобесы — это т.н. «общественность», которая зачем-то схватила рупор и присвоила право диктовать обществу свои ханжеские нормы.

Доморощенные пуритане, живущие в картонной, напрочь вымышленной реальности. В Советском Союзе секса не было — и они по-прежнему делают вид, что его нет. Дети берутся — откуда надо берутся, не нужно про это вслух рассуждать. Но вот какое дело: в реальной жизни, насколько мне известно, без секса и физического стремления друг другу противоположных полов детей не рожают. Ни при каком маткапитале. И, кстати, женскую грудь в советском кино показывали, конечно, нечасто, но если показывали, то не заблюривали.

Так что у меня вопрос: вы там, дамы и господа, формулирующие сегодня правила жизни, как-то определитесь — нам таки размножаться, согласно законам человеческого развития, или покрываться простыней до подбородка и тихо вымирать при выключенном свете, успокаивая себя, что все нормы общественной морали строго соблюдены?

Константин Калиниченко