Блоги / Юлия Магера

Совсем уже кикнулись

Самокатчики не бесят только самих самокатчиков. Иду с работы, выруливает из-за дерева. Еще прыщи не залечил, зато девицу сзади поставил. И весь этот кентавр прямо на меня. «Как же вы, - говорю, - достали». Говорю больше для себя, надо же куда-то испуг и вызванную им злость выплеснуть. Канализовать внутренний протест. Нет же, услышал. Орет: «А ты … !» - и лихо уносится доводить до икоты остальных жителей микрорайона. Внутри кавычек такое непечатное, что и про себя проговаривать тоскливо. А там было именно что про меня. Поразительная смелость для человека, который от легкого тычка приложится лицом в асфальт.

Пришла домой, ноздри раздуваются. Мысли в стиле старухи Шапокляк: я его в два раза старше, а он меня по матушке. Вспоминаю все прочитанные недавно заголовки, с облегчением радуюсь, что не стала их героиней. Зайдите в «Яндекс.Новости», наберите «самокатчик». Разверзнется бездна, полная горя. «Мужчина на самокате сбил пенсионерку в Москве», «Самокатчик сбил женщину на автобусной остановке в Сочи», «Петербурженка получила самокатом по голове».

Калечат не только других, убиваются сами: «Мужчина на электросамокате провалился в яму в центре Челябинска», «В Оренбурге мужчина на электросамокате сломал позвоночник при столкновении с трактором», «Подросток на электросамокате попал под колеса иномарки в Петрозаводске». Подобные новости появляются каждый божий день, а сеть полнится десятками роликов ДТП с участием электросамокатов. Кто бы в детстве мог подумать, что самокат - этот недо-велик, который надо толкать ногой - станет полноценным средством транспорта. Модным, быстрым. И очень проблемным.

На этом ужасающем информационном фоне остается черная дыра в законодательстве. Бесшумные убийцы приравнены к пешеходам, по ПДД они обязаны находиться на тротуаре, выезд на дорогу запрещен. Но тротуары для них - кегельбаны. Скорость - гигантская для пешехода, 20-30 км/ч. Это у стандартных моделей, те, что подороже могут разгоняться до 60 км/ч, то есть до максимально разрешенной в городе скорости автомобиля. Ни одному велосипедисту такую прыть собственными мышцами не развить.

Чего ж удивляться, что появляются «народные мстители». По сети широко разошлось видео из Екатеринбурга. Девушка ехала на самокате по велосипедной дорожке, где кто-то натянул трос. Перелетела через руль, приземлившись на голову. За такие фокусы вообще-то положена уголовка.

Технологическая новинка существует сама по себе. Законом она не запрещена, иди в магазин да покупай. Где потом на ней ездить - вопрос пока без ответа. Даже просто взять «для покататься», и то будет негде реализовать задуманное. Но бизнес быстро подтянулся, уже и в Пскове есть пункты кикшеринга - проката самокатов. Но инфраструктура для езды и какие-то ясные правила полностью отсутствуют.

Подростки почему по дворам рассекают? Во-первых, им больше нечем заняться. Из доступных развлечений на улице - попинать мяч на площадке у школы, если такая площадка есть. На этом все. Детские площадки рассчитаны на мелких, а наступит пубертат - хоть волком вой, деться все равно будет некуда. Мы сейчас не говорим про всякие кружки робототехники и секции плавания. Мы говорим про бесплатное и рядом с подъездом. А его нет. Купят родители самокат на день рождения, поставишь сзади подружку и станешь рассекать по дворам, пугая идущих с работы зазевавшихся теток. Больше этого сделать все равно негде.

Или включай смекалку. Один мой знакомый из частного сектора теперь сам воет от созданной подростками «инфраструктуры».

«Живу в тупике, - рассказывает. - Еще недавно была гравийная дорога, проедет машина раз в день, поднимет тучу пыли, и все, тишина. Сосед предложил скинуться на асфальт. Как только залили, пришли подростки с самокатами. Положили доску на полено, тренируются прыгать. Я гонял, я орал, я грозил полицией, я увещевал. Не помогает ничего. Получил за свои же деньги».

Да что самокатчики! Будто с велосипедистами уже все решили. Два дня назад издание «Т - Ж» опубликовало статью «Жизнь в типичном городе России». Найдите публикацию, очень любопытная. Псков узнается в каждой букве: «Несколько лет назад власти озаботились созданием велоинфраструктуры. Постепенно начали появляться специальные дорожки, но между собой в единую сеть они не соединены, проложены в основном в парках и других прогулочных зонах». На такие велодорожки пешеходы плюют, не отличают их от тротуара и смело чешут вперед, иногда с детскими колясками. А когда прошлым летом после ремонта Рижского проспекта прозвучало предложение проложить вдоль него велодорожку, все дружно покивали и разошлись.

Так и автомобиль уже сто лет - не роскошь. И что? Широка страна, а машину припарковать негде. Уже не первый десяток лет проблеме дворов, забитых транспортом. Но нормативы при новом строительстве упорно применяют советские. Застройщик по экономическим причинам берет крошечный кусочек земли. Может, пора выделять территорию побольше? За те же деньги, чтобы не подрывать доступность панельного жилья на окраинах. Земли, что ли, жалко? Вон ее сколько пустой стоит. И обязывать строить нормальные парковки.

Вы будете смеяться, но и с гужевым транспортом проблема в Пскове заметена под ковер, но от решения далека. Памятна история 2017 года, когда лошадницы из конкурирующих конюшен устроили в Детском парке побоище на хлыстах. Как памятно и бессилие полиции с городскими властями их оттуда выгнать. Покатушки на конях в Детском парке запрещены. От штрафов наездницы буквально уносились вскачь, а от фотофиксации прятались под детскими карнавальными масками зайчиков и лисичек. В какой-то момент на этот зоопарк просто махнули рукой.

У нас тут выборы скоро. В сентябре будем ставить галочки за кандидатов в областное Собрание и Госдуму. Новым депутатам точно будет чем заняться. Все равно самокатчикам нужно где-то развлекаться. Все равно велосипедистам нужно где-то ездить. Все равно автомобилистам нужно где-то парковаться. Все равно лошадницам нужно заработать копеечку. От игнорирования болезни исцеление не наступит.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова