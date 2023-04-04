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Когда сбежим со школьного двора

Запустение, разруха, неухоженность — так выглядят в Пскове многие школьные дворы. За десятилетия невнимания пришкольные территории превратились в заповедники обшарпанности. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке рассказывает про поломанные теплицы, баскетбольные щиты без колец и клумбы без цветов. Заодно она предлагает программы минимум и максимум, чтобы прикрыть срам, а то и провести полную реновацию.

На днях стало известно, что Псковская область вошла в число шести регионов, где построят школу для одаренных детей. Они будут жить в современном интернате с бассейном, эстрадой, медиацентром.

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Прибавим к этому уже существующие Кванториумы в Пскове и Великих Луках, строительство новых школ — получается картина блестящего развития образовательной среды, наполненной не только новыми технологиями и современными подходами к процессу, но и внешне выглядящей стильно и гармонично.

Однако эти пиковые точки возвышаются над долиной, до горизонта заполненной самыми обычными школами. Их территории являют собой жалкое зрелище.

Тот редкий случай, когда школы в районах выигрывают у областного центра. Не качеством образования, так хотя бы приличным внешним видом. С финансированием там все то же самое, но в кои-то веки в плюс играет местечковость. В небольших городках по две-три школы. Во-первых, директора ревностно следят за тем, что там за забором у соседей. И хотят выглядеть не хуже других. Во-вторых, в эти школы ходят и дочка начальницы управления образования, и внук главы района, и сын мелкого предпринимателя. Делая что-то для школы, они делают это для себя, для своей семьи. Поэтому на клумбах цветы, а бордюры побелены. Не верх шика, вид «бедненько, но чистенько». Однако территории районных школ выглядят ухоженными. Скудность ресурсов проглядывает, но тем сильнее уважение: при ограниченных возможностях стараются выкрутиться и создать комфорт из того, что есть.

Совсем другой стиль ландшафтного дизайна — «обнять и плакать» — взяли на вооружение школы областной столицы. Скажу прямо, как вижу — это убожество.

Школы в центре города спасает небольшая площадь прилегающих участков. У совсем старых учреждений из-за этого нет стадиона, на физкультуре приходится бегать вокруг учебного корпуса. Зато и распадаться на атомы нечему. Куда хуже дела в школах внутри спальных районов.

Что было когда-то преимуществом, стало проклятием. В брежневскую эпоху, когда панельки сформировали современный облик Завеличья и Запсковья, существовало понятие комплексного развития территорий. Нынешние застройщики сильно удивятся, если им кто-нибудь расскажет, что людям помимо жилья нужна еще кое-какая социальная инфраструктура вокруг. В те мифологические времена не лепили дом на доме, а застраивали город кварталами. В каждом — школа, пара садиков, на первых этажах или в отдельных строениях помещения для бытового обслуживания (гастроном, библиотека, фотостудия). А раз осваивали пустыри, то участки можно было расчерчивать щедро. Под школы, в том числе.

Так что не мелочились. Закладывали футбольное поле, хоккейную коробку, баскетбольно-волейбольную площадку, варили турники, насыпали песочницу для началки на продленке.

Сейчас эти громадные пространства являют собой зрелище запустения, вызывают тоску и уныние. Железные турники и прочие «лазилки» заржавели. Кое-где их можно увидеть выкрашенными в самые дикие цвета, что только подчеркивает, насколько устали стоять на своих постах эти свидетели былых времен. Выщербленный асфальт на бывших спортплощадках не видел обновления по сорок лет. Плитка на дорожках разваливается, рассыпаются декоративные крылечки. Бетонные конструкции, призванные служить клумбами, зияют чернотой земли.

Прямо сейчас я выглядываю в окно редакции и вижу такую школу со всей ее обширной территорией, включающей перечисленный набор. Тут еще кое-какие усилия приложены. Дырявый забор за последние годы поменяли на относительно приличную ограду (о, эти заборы, непременные спутники школьных лет, призванные защитить в экстремальной ситуации, и пока никого ни разу не спасшие). На широком поле поставили ФОКОТ (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, переводя с чиновничьего на русский — универсальную спортплощадку), он даже бывает открыт для свободного посещения подростками, а не предназначен только для любования. Есть даже воркаут-комплекс. Правда, поставили его на бывшей баскетбольной площадке, прямо под металлической мачтой со щитом, на котором давно нет кольца. Предназначение еще одной заасфальтированной площадки за давностью лет установить не представляется возможным.

Регулярно я вижу еще одну школу, живу рядом, иногда сокращаю через нее путь. Когда ремонтировали «Машиностроитель», у школы выгрузили самосвал с пряниками в виде квадратов искусственного покрытия старого футбольного поля. Ими застелили асфальтовую площадку. Линии прежней разметки потеряли стыковку друг с другом, лоскутное одеяло пластикового газона выглядит так, будто дошкольник создавал белой кистью каляку-маляку. Вот это «нате, что нам не гоже» стало настоящим центром притяжения для старшеклассников. Они тут и в футбол гоняют, и просто на травке сидят, запивая чипсы газировкой. Кусок бэушного поля с «Машинки» оказался едва ли ни единственным местом, куда могут пойти подростки, выросшие из детской площадки во дворе. ФОКОТ тут тоже есть, но вне уроков физкультуры стоит закрытым. Воркаут советский, расцвеченный остатками краски из ближайшего хозяйственного. А прямо за школой из бурьяна выглядывают теплицы. Они давно не используются, превратились в арт-объект и почти рассыпались от времени. Их остаткам место на помойке, а не под школьным окном.

Номера школ называть не буду, у меня тут не доска позора. Так выглядят многие школы Пскова. Да что я рассказываю, каждый это все прекрасно видит своими собственными глазами.

Бедным быть не стыдно. Стыдно делать вид, что это так и надо, что это правильно. Не нужно больших денег, чтобы убрать весь старый хлам или купить пару досок для починки скамеек. Хотя бы сделать вид, что за школьным двором приглядывают, прикладывают усилия для поддержания его в достойном состоянии.

Дети из этих школ видят перед собой только унылую картину, одну и ту же из года в год. Проходя через школьный двор, они делают выводы относительно авторитетности организации, которую содержат в таком черном теле. Школьный двор одним своим видом нивелирует все важные разговоры. От этой тоски и безысходности хочется сбежать поскорее и подальше.

У нас сейчас новый начальник городского управления образования. Не так давно этот пост занял Геннадий Иойлев, запомнившийся как гроза никудышных работодателей на посту руководителя трудовой инспекции. В новой должности ему впору проводить инспекцию по школьным дворам. Для начала — полная инвентаризация. Велика ли территория, что на ней есть, в каком состоянии, где хватит просто ремонта, где нужен затратный, а что нужно демонтировать и отвезти на свалку и в скупку металла. Хотя бы понять масштабы проблемы.

В целом, команду нынешнего главы города Бориса Елкина отличает установка на осязаемый результат, приводящий к улучшению качества жизни горожан. Конечно, невозможно за месяц и даже за год привести в порядок то, что приходило в запустение десятки лет. За счет хлипкого местного бюджета можно разве что срам прикрыть.

И ведь не сказать, что для школ ничего не делается. Уже третий учебный год детей из началки кормят бесплатно президентскими обедами и завтраками. За реализацией программы капремонта школ, инициированной президентом, приглядывает «Единая Россия». Такая же федеральная программа реновации нужна для школьных территорий. Комфортная городская среда начинается от школьного порога. Разве не стоит сделать школу местом, где хочется проводить даже свободное время? Разве не заслуживают педагоги возможности работать в здоровой среде? Разве не должны дети ежедневно видеть вокруг не упадок и запущенность, а заботу и развитие? Как ни банально, но нынешним школьникам завтра строить страну. А всем нам жить в этой стране в таких условиях, которые сегодня отпечатаются в их сознании в качестве нормы.

Юлия Магера