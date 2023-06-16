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Юлия Магера Публикаций: 79
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Блоги / Юлия Магера

Сдохни или умри на шестидневке

16.06.2023 11:32|ПсковКомментариев: 0

Когда публичному деятелю делать нечего, он - нет, не ищет себе фронт для полезной работы. Он придумывает, как бы заставить поработать других. Словно руководство к действию воспринимает фразу кота Матроскина «Совместный труд для моей пользы, он объединяет». Например, одно объединение бизнесменов заслало в Минтруд письмо с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает это возвращением к крепостному праву в самом его неприглядном, радищевском, виде. А обоснование инициативы отсылками к Великой Отечественной войне - настоящим кощунством. Свои мысли о том, для чего человеку нужны выходные, она изложила в авторской колонке.

 

На днях СМИ обнародовали содержание письма, которое в Минтруд отправила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Ее члены предлагают, ни много, ни мало, увеличить стандартную рабочую неделю в России с нынешних пяти до шести дней.

С большой радостью я бы никогда не писала колонки на темы, вызывающие однозначную реакцию «да ну, бред какой-то». Но мы за последние годы видели массовое претворение в жизнь инициатив, проходящих по той же категории. Приходится напоминать бредоносцам, что несут они кристальную нелепицу.

Больше абсурда богу абсурда! Бизнес-ассоциация, выдвинувшая гениальную идею о шестидневке, носит название «Аванти» - как знаменитое издание итальянских социалистов. Не русское «Вперед» взяли для своей вывески, а русскими буквами записанное итальянское слово. Вызывает оно вполне определенные ассоциации. Однако это не тот случай, когда яхта плывет так, как ее назвали. Социализм тут, конечно, рядом не гулял. Ровно наоборот.

Как раз при социализме в нашей стране появилась нынешняя конфигурация рабочей недели. Пятидневка установилась в 1967 году при Брежневе. Еще и поэтому те времена воспринимаются многими, как золотая эпоха стабильности для простого человека. Государство ослабило свои объятия, дало место (отдельную квартиру) и время (два выходных), чтобы немножко пожить своей маленькой жизнью.

Предложение поработать лишний день - еще более подлый кульбит, чем мимикрия под социалистов. Составители письма в качестве обоснования своей идеи говорят о «повышении прочности российской экономики в условиях современных вызовов», «технологическом и промышленном прорыве», «экономическом суверенитете». Это то, что изложено на бумаге. А на деле, прикрываясь тяжелыми для страны временами, авторы инициативы предлагают гражданам интенсивнее поработать на их, авторов инициативы, предприятиях, где станут дожимать из работников последние соки. В письме ни слова не сказано об оплате шестого дня, надо думать, что она не предполагается. то есть зарплата останется та же,а  работы станет больше. Так что дело тут вовсе не в прорыве, а в поиске способа потуже набить собственный кармашек на чужом горбу. Тот случай, когда «кому война, а кому мать родна».

В том же письме содержится напоминание о Великой Отечественной войне. Дескать, работали вообще без выходных (а между строк в глаза бросается «так будьте благодарны хотя бы за свободное воскресенье»). Отсылки к Великой Отечественной войне не просто неуместны — они кощунственны по отношению к тем, кто совершал трудовой подвиг во времена, когда «дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей». Тем более, национальный лидер четко артикулировал: «В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение - нет смысла». Слышали? Нет смысла. Появится — все встанем к станку. А сейчас такой необходимости нет. И не надо будоражить народ, нагнетать на пустом месте. Заикаться о трудовой мобилизации в угоду своих, как сказали бы раньше, мелкобуржуазных интересов. Такой вот «бизнес-патриотизм».

Знаете чем, на самом деле, пахнет предложение поработать шесть дней за те же деньги? Самым беспримесным крепостным правом. Я не преувеличиваю ради громкой фразы. Вспомним главу «Любани» в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву». Главный герой встречает крестьянина, обрабатывающего землю в воскресенье. В ту пору это было не просто нарушением режима труда и отдыха (слов таких еще не знали), а кое-чем пострашнее — грехом. Между путешественником и крестьянином состоялся диалог, объясняющий такое извращенное положение дел: «"А мы шесть раз в неделю ходим на барщину". - "Как же ты успеваешь доставать хлеба, коли только праздник имеешь свободным?" - "Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет"».

С тех пор основная масса народа успела получить вольную от царя-освободителя и пожить в эпоху «развитого социализма», принесшего 40-часовую рабочую неделю. И все-таки очень недалеко мы отошли от своих предков, которым только воскресенье оставалось на возделывание личной делянки. Всего-то к нему и добавилась суббота. Но и делянка никуда не делась. Возможно, члены бизнес-ассоциации «Аванти» вызывают на дом клининг или имеют постоянную домработницу. А мы, обычные люди, следим за чистотой по-старинке - своими руками. Выходные нужны еще и затем, чтобы дома порядок навести. Несмотря на весь прогресс с его посудомойками и роботами-пылесосами, быт с его уборкой-стиркой-готовкой отнимает прилично так времени и сил.

А еще у людей бывают дети. Воспитывают их не няни-филиппинки, а сами родители. В тот небольшой промежуток времени, который остается от работы и от быта. Защита государством материнства, детства и семьи прописана в обновленной Конституции. Можно, конечно, вспомнить «поколение с ключом на шее» и заявить об отправке детей на свободный выпас под лозунгом: «Мы так выросли, и ничего». Можно, но не нужно. С тех пор значительно возросли стандарты безопасности, воспитания, основного и дополнительного образования, качества общения между родителями и детьми. А если впахивать шесть дней, детей некогда будет не то, что воспитывать - извините, зачать времени не найдется. В нынешней социально-экономической обстановке женщины рожать не спешат. Интересно, как продвинется решение демографического вопроса с введением шестидневки?

Да и не будем забывать, что работающие на пятидневке впахивают не по 40 часов, а часто куда больше. Я сейчас не про повсеместное нарушение Трудового кодекса (вот бы чем заняться псевдо-социалистам). А про то, что гигантское количество народа занимается в выходные дни подработками. Как тот радищевский крестьянин. Отстоял пять дней барщину (зарплаты с которой едва хватает на покрытие базовых потребностей, вроде еды и одежды), а добавить что-то в копилку семейного благосостояния можешь только за счет своих выходных.

И последнее, но не по значению. Отдых. Сходить в театр, съездить на озеро, да хоть на диване полежать! Выходные - это еще и время восстановления сил перед очередным трудовым рывком. А загнанных лошадей пристреливают.

С замученным работником, волокущим свою лямку из последних сил, только и наращивать экономический суверенитет. Авторы инициативы ссылаются на шестидневку в Непале и в Иране. Странные сравнения, мягко говоря. Еще бы с Японией сравнили, где бедой национального масштаба стало явление «кароши» - смерть от переутомления на рабочем месте.

Я с большим уважением отношусь к предпринимателям. К тем, кто своим трудом, выходящим далеко за рамки стандартного рабочего времени, кормит собственные семьи. Создает рабочие места. Закрывает важные потребности социума в товарах и услугах. Придумывает новое. Толкает вперед экономику всем бурям назло. И я очень сочувствую деятельным творцам, когда из-за неуемной фантазии дельцов весь бизнес-мир мажут одной краской, считая не иначе как жуликами.

Юлия Магера

Иллюстрации сгенерированы при помощи нейросети Kandinsky 2.1

Теги: #работа #труд
Источник: Псковская Лента Новостей
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