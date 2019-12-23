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Блоги / Юрий Моисеенко

Ярмарка предновогоднего тщеславия

23.12.2019 18:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Добрый день. В эфире – очередной выпуск еженедельной программы «Диванная политика», которая предназначена для всех, кто не спит в рабочий полдень.

Стабильность по-русски

Прежде всего, наше вам искреннее русское «мерси» за то, что сегодня, в трудное для Родины предновогоднее время, вы с нами. Поэтому, чтобы не усугублять общее расстройство организма, измученного затянувшейся осенью, мы начинаем.

Первое сообщение касается недавней ярмарки журналистского тщеславия, которую мы наблюдали в минувший четверг во время традиционной пресс-конференции главы государства. По поводу ответов Владимира Владимировича мы даже дискутировать не будем, потому как к сказанному неоднократно нам добавить нечего – что такое «стабильность по-русски» мы уже проходили в эпоху развитого социализма. Не думаю, что коллеги, принимавшие участие в этом предновогоднем шоу, не понимали этот очевидный факт. Поэтому их задача была проста, как апельсин: получить в руки микрофон, чтобы, как говорится, звездануть на всю Россию-матушку.

Для этого выряжались в кокошники, переодевались в национальные костюмы, рисовали плакаты. Какой-то перец все четыре часа размахивал иконой, лишь бы заметили, но… безрезультатно.

Ну, а когда микрофон оказывался в руках представителя «четвертой власти», начиналось фигуряние. На мой взгляд, так это самый худший вид интервьюера: сначала он расскажет о себе, потом о проблеме, про то, как ее оценивают авторитеты и только после длинной и невразумительной преамбулы формулируется вопрос: согласитесь, что это плохо? Ответчику ничего не остается, как пожать плечами: согласен. Хотя исключения были. Например, журналистка из «Красной линии» поинтересовалась у гаранта, как и почему «ушли» со своего поста по «собственному желанию» губернатора-коммуниста Левченко. Корреспондент НТВ обратился с вопросом по поводу убыли населения и замещении коренных жителей России мигрантами. Оживила спектакль корреспондентка Би-би-си, которая спросила у главы государства про его дочерей – как пишут масс-медиа, ныне успешных бизнесвумен.

Однако таких проблесков оказалось меньшинство, и они растворились на фоне предновогоднего карнавала. Если же говорить о том, кто стал победителем в негласном конкурсе на самый острый риторический вопрос, то тут, по моему мнению, пальма первенства принадлежит представителю «Маяка», который сообщил гаранту... об отсутствии снега на улицах, что вызвано глобальным потеплением.

Великий праздник коммерции

Впрочем, жизнь идет своим чередом, и великий праздник коммерции по случаю наступления Нового года продолжается. Денег у народа, прямо скажем, не вволю, однако отщипнуть свою крошку от этого не щедрого каравая хотят все. Ассортимент на полках всероссийских ритейлеров (хоть «пятерочка», хоть «трешечка», хоть «каруселька») примерно один и тот же, поэтому побеждают не качеством, а числом. В этой связи Псков сегодня переживает подлинный бум открытий разного рода супер-маркетов. В «Акваполисе» начал работать «Перекресток». Там же распахнула двери для всех алкающих хлебосольная «Корзинка»: в тот день, когда мы навестили со вкусом оформленное помещение, играли на балалайке, пели частушки и продавцы настойчиво предлагали различные деликатесы. И все бы ничего, но на соседнем рынке та же самая хурма стоила на полтинник дешевле, не говоря уже о мандаринах и прочих заморских изысках. Тут балалайка не поможет, если в кошельке пусто. В продолжение магазинного бума отметим, что на Леона Поземского «засиял» еще один «светофорчик», где главная фишка – это дешевизна предлагаемых товаров. Главное, тут, конечно, сохранять спокойствие и помнить: чтобы ни писали, например, на брикете сливочного масла (типа, сделано из чистых сливок), дешевле 90 рублей этот продукт стоить не может, а если вам предлагают его купить по цене в четыре раза меньшую, то это уже будет чистое пальмовое, напичканное ароматизаторами. «Мы с ждем с волненьем упованья…», нет, не минуты вольности святой, а открытия на Рижском проспекте в новом гипермаркете очередной торговой «радости для всей семьи». Тихо ль будет? Но… это так… наши посторонние заметки, потому что профессиональные маркетологи уже сейчас вангуют, что в обозримом будущем следует ожидать существенное сокращение торговых точек по всей России.

При этом одни убеждены, что модные бутики и прочие насельники гипермаркетов будут плавно уходить в интернет-торговлю. Другие эксперты, которые ближе к сохе, считают, что сыграет свою отрицательную роль общеэкономическая тенденция: на протяжении последних пяти лет покупательная способность населения падает, просвету не видно, что отражается на доходах компаний-ритейлеров.

Вместе с тем, деньги в торговые центры вложены. Их нужно отбивать, поэтому их хозяева – господа капиталисты не оставляют попыток вернуть к себе клиентский интерес. Один из способов – переориентация гипермаркетов на развлекательные форматы. Подтверждает сказанное и статистика: за последние 11 лет доля развлекательных площадей в торговых центрах увеличилась с 4% до 13%. В некоторых торговых центрах этот показатель уже достигает 30 процентов. В этой связи мы не сильно удивимся, если в следующем году «Акваполис», «Империал», другие пафосные заведения будут всё чаще брать на себя функции домов культуры. Там начнут открывать концертные залы, клубы, дискотеки, фитнес-центры, детские кружки, развивая, таким образом, самодеятельность. Ибо, как гласят законы рынка, если есть площадь, то она не должна пустовать.

Тариф «среднепотолочный»

Теперь предлагаю продолжить тему, обозначенную в нашей последней программе. Напомню, что речь тогда шла о рациональном исполнении городского бюджета. В качестве примера, как расходовать деньги, один из наших диванных экспертов проанализировал условия конкурса, объявленного администрацией, касаемого уборки Финского парка.

При этом выяснились удивительные вещи и, в частности, если верить техническому заданию, фирме, которая выиграет конкурс, в следующем году необходимо будет вывезти (внимание!) две тысячи 275 тонн мусора по цене за 3,4 миллиона рублей за общую массу. Наш диванный эксперт тщательно изучил проблему и установил, что этот вес соответствует объему в 3,5 тысячи кубометров, то есть примерно по 10 кубометров за день, а это (между прочим) полный кузов самосвала КАМАЗ – всего шесть тонн. Как и кто писал это техническое задание, выяснить не удалось, но то, что по такому же среднепотолочному принципу лепятся и другие планы, нам стало ясно из другого документа. На этот раз речь идет о тарифах на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования в областном центре. При этом в качестве примера были взяты муниципальные контракты по содержание парков и скверов, которые уже размещены на сайте госзакупок (№0157300025219000564 и №0157300025219000470). Увы, и на этот раз наших экспертов ждало разочарование. Оказывается, затраты на полив и промывку дорожек, карманов под скамейки, бордюрного камня и площадок в летний период были завышены, по ориентировочным подсчетам, в 63 раза. Очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового); сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера (имеется в виду сильный ветер, ураган) – почти в 4 раза. Выкашивание газонов, сгребание, уборка и вывоз травы - в 6 раз, уборка и вывоз с поверхности газонов листьев, другого органического мусора завышен в 4,7 раза, а снега - в 1,4 раза.

Продолжать далее не будем, и попробуем внести ясность в ситуацию. На этот счет у нас есть две конспирологические версии.

Первая - подразумевает, что чиновники, которые занимались калькулированием и подсчетом расходов на эти простые движения, оказались профессионально не подготовленными для такой ответственной работы. А вторая - предполагает, что, создавая такие вот потайные «карманы» в бюджете, в городской администрации пытаются подстелить соломки на случай, если гражданам надоест сидеть, например, впотьмах. Характерный пример… Жители Любятово неоднократно на протяжении последнего времени жаловались (и в том числе на сайт губернатора области), что улица Новгородская не освещена, фонари не светят и вообще непонятно, в каком веке они живут: в 21-м или в 10-м? На все их «хотелки» чиновники неизменно отвечали: типа, денег нет, и не предвидится. Хотя речь-то на самом деле идет всего о 200 тысячах. Но если в городе на самом деле не знают, где взять деньги, то мы настоятельно рекомендуем заглянуть в конкурсные бумаги, где скоро забьют живительные финансовые родники. Хочется все-таки верить, что страждущие жители улицы Новгородской не останутся без внимания городских чиновников.

На этом мы завершаем. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко и «пусть вам, дети грядущего, светят наши кремлевские звезды!» Всем пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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