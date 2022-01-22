Блоги / Наталья Гвоздь

Мастер доноса

Не оскудевает наша земля талантами. Что ни день – то новое высокотехнологичное рацпредложение поступает. Вдарить опережающим по неподвижной цели, обеспечить всех больных вай-фаем, запретить продажу алкоголя в выходные, подключить некую ближневосточную страну к платежной системе «Мир», ввести маркировку для животных и уголовку за психологическое насилие…

В моем распоряжении оказалась уникальная в своем роде инициатива, которой, думается, стоит уделить должное внимание на самом высоком государственном уровне. Что называется, назрело.

Распустился народец наш в последнее время. Учиняют разное, не подумавши. То клипы злонамеренные сымут, то штаны у святой обители, то вконтактах своих сомнению подвергнут мастерство эскулапов расейских, преискуснейших, то супротив священноначалия говорить начнут, мол, хоромы строят без разумения. Телеграмы пишут разные, в ютубах рассуждают. А то вовсе неслыханное допускают — людей государственных казну считают, кости им перемывают, дроны над владениями их запускают.

Не дело это, так я разумею. Страх помнить надобно. Ведь ежели без страха, этак можно и докатиться, знаете ли, допрыгаться. Неужто ж хотим, чтобы у нас как в Парижах ихних все стало?

Я вот что думаю. Цифровые эти технологии надо нам на пользу развернуть. Чтоб неповадно было. И об людишках опять же, подумать надобно - маются, болезные, от незнания, как радение свое, мышление государственное показать. Мы им здесь и подсобим: предложим приложение новое по образу и подобию старому.

Раньше ведь, когда безработица еще в стране нашей была (молодые, поди, и не знают о таком), откроешь Мастер резюме - и заполняешь по строкам: ФИО, должность, образование, коммуникабельность, рекомендации всякие. Отправляешь на факс, глядь - а тебе уже и местечко теплое готово в котельной али в ларьке на центральном рынке.

Опыт сей перенимать надо, но с учетом импортозамещения: разработать наш, отечественный Мастер доноса. Чего проще-то? Алгоритмы уже все прописаны до нас, да и нанотехнологи столичные не дремлют. Ежели на стационарном компьютере кто угнездится, то пусть начнет с нажатия пункта «Создать» в меню «Файл». При этом отобразится панель с заголовком «Создание документа». В левой части панели в разделе шаблонов выберите, родные, пункт «На моем компьютере». Нажмите на вкладку «Другие документы», а затем выберите «Мастер доноса».

Но разумнее и энергоэффективнее скачать приложение на смартфон. Там уже все вводные данные прописаны заранее будут. Адрес там, телефон, вероисповедание, номер банковский, «немного о себе»... Это для удобства сугубого, чтобы человечишке в кошелек онлайн денежка капала - за установку, за каждый сигнал дополнительно. Познакомьтесь, в конце концов, с историческим опытом. Не будьте Иванами, родства не помнящими. Кто не ведает истории - тот фофанъ. Даже неудобно объяснять вам это, господа хорошие.

Сосед сдает фатеру, а государству за это ни копейки? Не гоже покрывать беззаконника и потворствовать преступлению скверному. Вдова унтер-офицерская ресницы наращивает да брови щиплет барышням, но податей не платит? Не ждать же, в самом деле, когда она сама себя осудит да высечет. Нынче люди не те, нет былой сознательности и готовности к раскаянию... Тигру недокладывают мяса, Сереже недодают ума, в красном углу патрет уважаемого человека не стоит, стихоплет обидные вирши строчит, а кто-то родину недолюбливает? Срочно открывайте Мастер доноса. Не долюбливают - долюбят, не стоит - поставят, не докладывают - доложат!

Предвидя критику по существу, оговорку сделаю. Чтобы не захламлялись присутственные места доношениями пустыми, стоп-слова нужны. «Семья», например. Ну, поколачивает квартиросъемщик супругу свою законную вечерами. Но мирятся ведь, и живут десна в десну. То есть душа в душу. Вот был еще случАй: мамаша в снег дите свое выгнала. За подснежниками. А ребенок и пропал. Так то их личное дело. То, что нас не убивает, делает сильней. Или, бывает, обеспокоится иной гражданин тем, что на детской площадке милейший человек малышам конфекты сулит. Когда кажется, уважаемый, креститься надо, а не Мастер доносов включать.

В стоп-слова добавить еще надо «тинейджеров». Во-первых, слово заморское, негоже нам его употреблять. Во-вторых, бузотеры сами разберутся. В-третьих, когда отроки и отроковицы видео с камеры в тиктоки свои сольют, мы их тут же тепленькими и привлечем. К стенке нежно.

Впрочем, зря я, наверное, так перестраховываюсь. Мы навроде и так нутром чуем, что почем. Помалкиваем, где выступать не следует.

Идею мою прошу считать актом добровольным и исключительно осознанным. Надеюсь, разлюбезные, в скорейшем времени увидеть заветный лого в плэй-маркете в строке «Играют все». Ибо имею что сообщить конфиденциально и содержательно. Жду.

Как пел Высоцкий, «есть средь нас жиды и коммунисты, только нет средь нас подлюг!». В детстве у нас считалось ниже собственного достоинства доносить. Если уличали кого в этом деле, то его бойкотировали, исключали из разговоров и общих занятий. Он становился изгоем. Времена меняются. Мы по ходу тоже.

Наталья Гвоздь