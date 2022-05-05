Блоги / Наталья Гвоздь

Дорого и сердито

В автобусе, следовавшем по маршруту №17 «Рокоссовского-Вокзал», только и разговоров вчера было, что о падении доллара и евро.

«Пролетели как фанера над Парижем», - радовался седовласый старичок в поношенном плащике, потрясая пустым целлофановым пакетом. «Обломингос тем, кто эти доллары покупал!» - ликовала простая псковитянка в спортивном костюме со стразами. «Граждане, кто сзади, не стесняемся, оплачиваем!» - взывала к празднующим пассажирам кондуктор, тоже чему-то тихо, в себе, радуясь.

На работе девчонки встретили неуемным ликованием. Взбудоражены новостями, планы строят: «Скоро доллар будет по 60, летом в Турцию махнем!». На обед весь офис пошуршал на солнышко с мечтами о Египтах и - чем черт не шутит - Эмиратах в кредит. А я в последнее время чаще задумываюсь не о далеких странах, а о бытовых совершенно, приземленных вещах. Гречке там, сахаре, макарошках. Страшно сказать: впрок закупаться начала, чего раньше со мной не бывало. Под кухонным столом ноги не приткнуть: сложен в коробках мой НЗ, ждет своего часа. Старость, чтоле.

На выходных упросила мужа съездить в новый магазин низких цен. Оделась неприметно, очки, маска - конспирация наиполнейшая. На стоянке - картина маслом: рядом с новеньким дорогим «Фольксвагеном» прикорнул старый добрый «Жигуль», тронутый коррозией. Не менее живописна очередь на кассе: молодая пара с бутылкой сока, пожилые супруги с чистящими средствами, семья с печеньем и мы с цветочным горшком, стиральным порошком и пачкой кофе. Все жмутся, мол, мы только на секундочку, а так ходим только в бутики и «держим банко миллионо».

На самом деле цены в том магазине оказались не намного ниже, чем у обычного сетевика у дома. Учитывая стоимость бензина, который мы прокатали, - может, даже и дороже все обошлось. К тому же пока руки хватают, разум анализирует и сигнализирует: потуги перегнать рост цен бессмысленной и беспощадной скупкой обречены на провал. Например, по данным Псковстата, за март в сравнении с февралем сахар подорожал на 40,7%, плодоовощная продукция на 15,8%, мука на 10,9%, крупа и бобовые на 7,3%, яйца куриные и макаронные изделия на 7,1%, молоко на 6,4% (где твои йогурты по 10,99, которые нравились мне?). Вот так буквально на глазах не хлеб и мясо, а моя зарплата становится скоропортом.

Но теперь-то все изменится! Сколько раз я слышала, что ценники на все растут из-за проклятого доллара. А значит, раз он обвалился ниже 70 рублей, забрезжил свет в конце тоннеля. И в наш мир розовых единорогов и разноцветных пикачу вернутся макарошки за 30 рэ. Там, глядишь, и капусточка стыдливо подтянется к былым 40 за кило. Тогда и про Турцию можно будет подумать.

«Размечталась ты, мать, - как всегда, на самом интересном месте, одернул меня муж. - Этот курс - мыльный пузырь, ничем не подтвержденный уровень. Инвестиций ноль, бизнес сворачивается, санкции крепчают, а мы от этого только краше становимся - так, по-твоему? Отпустили бы в свободную продажу валюту - посмотрел бы я на тот курс. Крадущийся рубль, затаившийся доллар, блин. Иди макарошки вари. И закрутку открой какую-нибудь. Хотя нет, не надо, пусть до осени стоит, тогда нужнее будет».

Так какой же он все-таки - курс нынешний? Настоящий или сказошный? Реальный или показушный? Бояться его или бороться с ним? Может, как половина подписчиков ПЛН во ВКонтакте - просто «не обращать на него никакого внимания»? Получать свою среднюю по области зарплату (в 34000 рублей, между прочим!), жить по скидочному календарю и радоваться малому?

Но стоило «научиться просто, мудро жить» – сажусь вечером в автобус, открываю «гарики» Губермана и на тебе не опять, а снова, не в бровь, а в глаз:

Империи летят, хрустят короны,

история вершит свой самосуд.

а нам сегодня дали макароны,

а завтра - передачу принесут.

Едет автобус по маршруту №17 «Рокоссовского-Вокзал», играет музыка в наушниках соседа: «Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать». И вдруг ясно становится, как день: вот откуда все зло - от транспорта! А курс - абсолютно ни при чем!

Наталья Гвоздь