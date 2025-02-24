Блоги / Наталья Старосельская

Наблюдение психолога: Масленица - это терапия для души

Друзья, а вы знали, что Масленица - это не только про блины, но и про антистресс-практики уровня «PRO»? Как специалист по человеческому счастью, объясняю, почему эта неделя - легальный способ улучшить ментальное здоровье.

И разбавлю холодные психологические термины традиционными для праздника горячими частушками. Эээх!

И девчонки, и мальчишки

Любят зиму провожать.

Что ни день - блины и пышки:

Не устанем пировать!

Уже замечено: блины = медитация в формате «съедобно». Замешивание теста, шипение масла на сковороде, ритуал переворачивания блина - это же чистейший «кулинарный дзен»! Монотонные действия снижают тревожность, а ароматы ванили и топлёного масла действуют как натуральные антидепрессанты. Плюс, когда вы кормите других, мозг выдаёт порцию дофамина: «Ты молодец, ты полезен!»

Напекут блинов хозяйки -

Вкусные да пышные!

К черту в интернете лайки,

Можно съесть и лишнего!

Итак, «Обнимашки» - это прокачка окситоцина. Масленица поощряет телесный контакт: объятия, хороводы, шутливые толкания в снегу. А окситоцин («гормон доверия»), который при этом выделяется, снижает уровень кортизола («гормона стресса»). Проще говоря, обнял соседа - продлил себе ощущение «жизнь-прекрасна» на час.

Мы гуляли, ели-пили,

Выглядим как чучело.

Главное, чтоб не спалили

По такому случаю!

Сжигание чучела - это не просто фольклор. Это ритуалы против экзистенциального кризиса, символическое отпускание проблем. Психологи заметили: ритуалы дают мозгу опыт контроля над хаосом. «Сжечь» старые обиды, страхи и зимнюю хандру - мощный способ перезагрузки.

Мы возьмем на горку санки -

Время быстро пролетит.

Больше мажь на блин сметанки -

Нагуляли аппетит!

Моё любимое - «А давайте как в детстве!» - крик внутреннего ребёнка. Катание с горок, снежные бои, смех до слёз - всё это возвращает нас в состояние, когда тревоги были размером с куличик в песочнице. А игра и спонтанность - лучшие друзья психики. Только подумайте! Катание на горках, хороводы и игры повышают уровень эндорфинов, снижая уровень кортизола («гормона стресса») на 15-20%.

Жить гораздо веселее,

Если вместе есть блины.

Собирайтесь поскорее,

Блиноеды всей страны!

Любой праздник - это коллективная «психотерапия» за чаем. Застолье с близкими - это групповая сессия поддержки, где вместо психоанализа - истории из жизни, а вместо таблеток - варенье. Социальные связи - главный щит от депрессии, и Масленица это знает!

Смотрите как здорово! 7 дней эмоционального детокса. Масленица напоминает: счастье часто в простом - блин с маслом, смех сквозь мороз, «спасибо» зиме и «привет» весне. А ещё… да, блины дешевле терапии. Но не говорите это моим клиентам! 😉

С Масленицей! Пусть ваша душа согреется, как блинчик на сковородке.

P.S. «А что, если я съем 10 блинов?» - это не переедание, это исследование устойчивости счастья. Научный подход!

Наталья Старосельская

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