Наблюдение психолога: Масленица - это терапия для души

Друзья, а вы знали, что Масленица - это не только про блины, но и про антистресс-практики уровня «PRO»? Как специалист по человеческому счастью, объясняю, почему эта неделя - легальный способ улучшить ментальное здоровье.
И разбавлю холодные психологические термины традиционными для праздника горячими частушками. Эээх!
И девчонки, и мальчишки
Любят зиму провожать.
Что ни день - блины и пышки:
Не устанем пировать!
Уже замечено: блины = медитация в формате «съедобно». Замешивание теста, шипение масла на сковороде, ритуал переворачивания блина - это же чистейший «кулинарный дзен»! Монотонные действия снижают тревожность, а ароматы ванили и топлёного масла действуют как натуральные антидепрессанты. Плюс, когда вы кормите других, мозг выдаёт порцию дофамина: «Ты молодец, ты полезен!»
Напекут блинов хозяйки -
Вкусные да пышные!
К черту в интернете лайки,
Можно съесть и лишнего!
Итак, «Обнимашки» - это прокачка окситоцина. Масленица поощряет телесный контакт: объятия, хороводы, шутливые толкания в снегу. А окситоцин («гормон доверия»), который при этом выделяется, снижает уровень кортизола («гормона стресса»). Проще говоря, обнял соседа - продлил себе ощущение «жизнь-прекрасна» на час.
Мы гуляли, ели-пили,
Выглядим как чучело.
Главное, чтоб не спалили
По такому случаю!
Сжигание чучела - это не просто фольклор. Это ритуалы против экзистенциального кризиса, символическое отпускание проблем. Психологи заметили: ритуалы дают мозгу опыт контроля над хаосом. «Сжечь» старые обиды, страхи и зимнюю хандру - мощный способ перезагрузки.
Мы возьмем на горку санки -
Время быстро пролетит.
Больше мажь на блин сметанки -
Нагуляли аппетит!
Моё любимое - «А давайте как в детстве!» - крик внутреннего ребёнка. Катание с горок, снежные бои, смех до слёз - всё это возвращает нас в состояние, когда тревоги были размером с куличик в песочнице. А игра и спонтанность - лучшие друзья психики. Только подумайте! Катание на горках, хороводы и игры повышают уровень эндорфинов, снижая уровень кортизола («гормона стресса») на 15-20%.
Жить гораздо веселее,
Если вместе есть блины.
Собирайтесь поскорее,
Блиноеды всей страны!
Любой праздник - это коллективная «психотерапия» за чаем. Застолье с близкими - это групповая сессия поддержки, где вместо психоанализа - истории из жизни, а вместо таблеток - варенье. Социальные связи - главный щит от депрессии, и Масленица это знает!
Смотрите как здорово! 7 дней эмоционального детокса. Масленица напоминает: счастье часто в простом - блин с маслом, смех сквозь мороз, «спасибо» зиме и «привет» весне. А ещё… да, блины дешевле терапии. Но не говорите это моим клиентам! 😉
P.S. «А что, если я съем 10 блинов?» - это не переедание, это исследование устойчивости счастья. Научный подход!
Наталья Старосельская
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