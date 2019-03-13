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Блоги / Светлана Прокопьева

«Все за одного», и другие детские сказки

13.03.2019 20:40|ПсковКомментариев: 0

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Хочу рассказать вам две истории, дорогие радиослушатели. Обе – поучительные, и, хотя очень разные, по сути об одном и том же. С прозрачной и очевидной моралью.

История первая происходит в Себежском районе нашей Псковской области.

Там есть деревня Томсино, где в прошлом году поселилась двенадцатилетняя девочка Тася Перчикова с мамой. Девочка как девочка, вполне себе обычная девочка, ну может быть, чуть более свободная, активная и жизнерадостная, чем другие деревенские девочки. Без этой вот космической тоски в глазах, прикрывающей у русских людей выученную беспомощность.

Так мы про нее и узнали – инициативная Тася Перчикова написала письмо в приемную президента России, и это письмо заметила моя коллега Людмила Савицкая. Она познакомилась с Тасей и написала про нее статью на Радио Свобода. Статья вызвала небывалый резонанс, что, собственно, и стало теперь поводом для этой моей заметки.


Фото: «Радио Свободы»

Чем так приглянулась Тася журналисту и потом читателям? Жизнелюбием. Яркой такой, сильной, ключом бьющей любовью к жизни – какой бы она ни была, эта жизнь, на природе, в деревне – в нищей себежской глуши, где школу закрыли, работы нет, и маме приходится ездить по 30 км в день ради зарплаты чуть выше прожиточного минимума. Все это мимоходом, без акцентов, Тася описывала в письме к президенту, обращаясь к нему с просьбой: помогите, мол, приобрести для мамы трактор или мотоблок, чтобы ей не приходилось гробить себя на огороде после двух смен в больнице. То есть она не жаловалась на трудную жизнь, она просто придумала, как можно сделать ее чуть менее трудной и написала об этом тому единственному человеку, который ассоциируется с решением всех проблем. Такая вот милая детская непосредственность.

Свое позитивное впечатление от Таси Людмила сумела передать в статье. Со всей страны посыпались комментарии – «Какая прекрасная девочка!». Люди по своей инициативе стали собирать деньги Перчиковым на трактор, слать подарки, одежду, учебники. Очень многим, без всяких просьб и призывов, захотелось сделать для Тасе что-то хорошее, раз она такая молодец. Приятно же помогать хорошим людям.

А она и правда хорошая. Съемочная группа проекта «Признаки жизни» съездила в Томсино и сняла про Тасю фильм. Там вообще нет комментариев, только Тася: как она носится по двору, делает уроки, кормит своих бесчисленных животных и общается с людьми. «Привезли меня в деревню – ну значит, буду пахать!» – Тася, вчера еще городская, уже выдумала себе прочное деревенское будущее – «стану ветеринаром». Классная такая, живая девчонка. Приятно посмотреть.

Но это со стороны, снаружи. А что в Томсино? А там стали Перчиковых гнобить. Ее маме пришлось выдержать несколько неприятных разговоров с начальством, и про зарплату, которую, видимо, надо было держать в тайне, и про дочкино письмо президенту. Сослуживцы стали писать на нее докладные. В соцсетях на Тасю с мамой полились помои от «доброжелателей» разной степени анонимности. Но круче всех выступили Тасины так называемые подруги. С чисто деревенской изобретательностью Тасину репутацию громогласно втоптали в грязь.

Ну а что они? Приехали, и давай тут. Статьи про них, ишь! Трактор им теперь покупают. «Да у нас все так живут, пол-России так живет!» – вот лейтмотив то ли злобной, то ли завистливой волны, поднявшейся в Себежском районе в ответ на Тасину известность.

Как результат, Перчиковы теперь собрались уезжать из Томсино. Не прижились. Невозможно нормально жить, вести хозяйство, общаться, если вокруг плотной стеной окружает тебя соседская ненависть. Нет смысла это преодолевать, проще переехать. Сумеет ли Тася перевезти на новое место свое жизнелюбие, или преподанный урок не пройдет даром, я не знаю.

Вторая история – из Кирова. Там недавно произошло жуткое преступление, когда мать закрыла дома трехлетнюю дочку на неделю, и ребенок умер от голода и обезвоживания. Вся страна в шоке, в голове не укладывается, как такое возможно. И вот, на этом фоне следственные органы решают 27 февраля задержать в качестве подозреваемой Тамару Пермякову – заведующую поликлиникой, где должна была наблюдаться девочка. Наказывать – так всех, не только мамашу-убийцу, но и врачей, которые должны были – что? – следить, проверять, контролировать?.. Помимо статьи «Убийство», было возбуждено уголовное дело по халатности в отношении «неустановленных сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения».


Тамара Пермякова (фото: RT)

Я не хочу сейчас даже касаться темы этой предполагаемой халатности, строить тут какие-то версии или догадки. Ваше внимание я хочу обратить на другую часть истории.

Когда Пермякову поместили в ИВС, публичный протест заявила Национальная медицинская палата; Ассоциация медицинских работников Кировской области и профсоюз работников здравоохранения обратились в прокуратуру региона с жалобой на решение следователя. А самое главное – сто кировских врачей-педиатров написали заявления об увольнении. Результат не заставил себя ждать – женщину немедленно выпустили из изолятора, губернатор и другие кировские чиновники поспешили заявить, что «врачей надо беречь». Уголовное дело по халатности не прекращено, но человек, как минимум, остается на свободе.

Что общего между историей про Тасю Перчикову и заведующую кировской поликлиники? Они обе про солидарность. Только в кировском случае она есть, а в себежском – ее нет.

Именно солидарность врачей заставила правоохранительную систему разжать зубы и выпустить случайно схваченную жертву. Как минимум Тамара Пермякова не будет наказана без вины, не будет унижена и лишена свободы до решения суда, к чему, вообще-то, поначалу все и шло. Солидарная позиция медицинского сообщества, когда все за одного, застопорила репрессивную машину.

С Тасей Перчиковой получилось наоборот. Рядом с ней не оказалось тех, кто признал бы ее своей. Жители деревни проявили анти-солидарность – ополчились на девочку, которая не хотела быть как все, то есть сидеть тихо, молча терпеть нищету и не пытаться что-то менять в своей жизни. Они могли бы присоседиться к случайному Тасиному успеху и усилить эффект – да, мол, жива еще русская деревня, есть тут те, кто готов работать и быть счастливым, надо только чуток помочь! Но предпочли, наоборот, затравить выскочку. Чтобы не портила общую картину в родном болоте.

Я не знаю, почему такая разница. Может, образованное городское сословие (кировские врачи) более чутки к таким тонким вещам как гражданская солидарность. Может, просто чужой успех пережить сложнее, чем чужое горе, и ослепленные вниманием прессы соседи Перчиковых не разглядели, что Тасина история – это их история тоже. Что Тася писала президенту не только про себя, а про русскую деревню вообще – забытую всеми на свете, тихонечко помирающую в нищете русскую деревню. Она выступила от имени всех, кто еще живет в деревне – одна за всех.

«Один за всех, и все за одного!» – главное, что оставалось в голове после советских «Трех мушкетеров». Эдакая квинтэссенция дружбы, преданности и взаимовыручки. Это была красивая детская сказка, прекрасный идеал коллективного действия. Жаль, что не все смогли забрать его с собой во взрослую жизнь.

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей
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