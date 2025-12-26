АвтоМир

Прокуратура Пыталовского округа требует компенсацию за травмы несовершеннолетней в ДТП

Прокуратура Пыталовского округа провела проверку по заявлению местной жительницы о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала ее 14-летняя дочь, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Проверка установила, что в феврале 2024 года на автодороге Остров - Вышгородок водитель автомобиля ВАЗ-21150 при обгоне нарушил правила, выехал на встречную полосу и совершил столкновение. В результате аварии пассажир - несовершеннолетняя девочка - получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Поскольку ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его владелец, прокурор округа обратился в суд с иском к виновнику ДТП о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

