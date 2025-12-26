Опубликован новогодний график работы подразделений ГАИ Псковской области

Об организации работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Работа регистрационно-экзаменационных подразделений региона в период выходных и праздничных дней будет организована по следующему графику:

3, 9 и 10 января - рабочие дни;

31 декабря и 1, 2 января, с 4 по 8 января - выходные дни.

В пресс-службе напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.