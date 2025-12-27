Два автомобиля Renault Logan столкнулись у «Шведской горки» в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Леона Поземского в районе дома №70, известном как «Шведская горка», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля марки Renault Logan. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции для оформления происшествия и регулировки движения, а также бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.