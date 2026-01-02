АвтоМир

Водителям перечислили важные изменения, которые ждут их в 2026 году

Традиционно в новом году обязательно что-нибудь появляется нового для водителей и автовладельцев. 2026 год не будет исключением. Какие новшества начнут действовать, разбираем подробнее.

Замена прав

Права, срок действия которых истек в 2022-м, станут недействительными. Автоматическая отсрочка обмена таких удостоверений на три года заканчивается ровно в тот день 2025 года, который в правах указан.

Впрочем, водителям, у которых срок действия истек в 2023 году, тоже расслабляться не стоит. Ведь отсрочка действует ровно до того дня, который указан в правах. А значит, некоторым из них придется озаботиться обменом водительских удостоверений уже в январе.

Процедура несложная. Достаточно пройти водительскую медкомиссию, получить медсправку, записаться через портал госуслуг в ГИБДД или просто прийти в МФЦ, там же сфотографироваться, подать все документы и потом получить новенькие права. С новым сроком действия на 10 лет.

Тем водителям, у которых официальный срок действия документа без учета продления истек в 2024 году или в 2025, в предстоящий год
Водители, которые получат права в 2026 году, должны понимать, что срок их действия - 10 лет. И пока новых автоматических продлений не предусматривается.

Новые знаки

С 1 января вступает в силу ГОСТ, благодаря которому на дорогах могут появиться новые дорожные знаки. А могут не появиться.

В большинстве своем - это совмещенные уже давно действующие знаки. Например, на одном полотне с обозначением искусственной неровности будет указана еще и рекомендованная скорость. А на знаке парковки будет также указан способ парковки: вдоль тротуара, «елочкой» или перпендикулярно. Все эти знаки легко читаемы и интуитивно понятны. Переучивать правила из-за них не придется. Тем более что в Правила дорожного движения их пока не включили, пишет «Российская газета».

Из необычного появится вертикальный знак «Стоп», который обозначает стоп-линию на перекрестке. Но в правилах этот знак есть давно, а его вид регламентируют не правила, а ГОСТ.

Будет расширен перечень табличек. Появится табличка, предупреждающая, что на дороге может появиться глухой пешеход. А также о заснеженной дороге (осадки + снежинка).

А вот совсем новая и необычная табличка со стрелкой в виде буквы «Г» будет указывать на дороге с разделительными полосами, на какую сторону проезжей части действие знака распространяется. И вот тут уже без внесения поправок в Правила дорожного движения никак не обойтись. Ни логикой, ни визуальным сопровождением понять смысл этого знака невозможно.

Но до тех пор, пока эти знаки не будут прописаны в правилах, администрировать их нарушение невозможно. Водитель должен знать правила, а не ГОСТы.

Новое повышение штрафов

С 9 января в России резко вырастут штрафы за перевозку детей без детских кресел. Для физических лиц они поднимутся с 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить за такую перевозку ребенка 50 тысяч рублей вместо прежних 25 тысяч рублей. А юридическим лицам вместо 100 тысяч - 200 тысяч рублей.

Что касается физических лиц, все понятно - берегите детей своих, возите их безопасно. А вот что касается остальных - появляются вопросы. Все дело в такси, а именно в том, что согласно новым поправкам, самозанятые приравниваются к должностным лицам. То есть, если такого таксиста вызвали, чтобы проехаться с ребенком, то он рискует получить штраф 50 тысяч рублей, который точно не стоит такой поездки. С индивидуальными предпринимателями не лучше. В итоге вызов такси для поездки с ребенком может стать весьма дорогим. И уж во всяком случае с невозможностью вызвать машину быстро.

Кстати, одновременно с этим вступили в силу и другие поправки в КоАП. А именно за излишнюю тонировку на машинах с иностранными номерами.

У нас на дорогах много машин с иностранными номерами из соседних государств. Но не все эти страны состоят в Таможенном союзе. В него помимо России входят Казахстан, Армения, Беларусь и Киргизия. Но много машин из других стран, которые передвигаются по временному ввозу - в течение 6 месяцев их не требуется регистрировать в ГИБДД. Однако на такие авто действие Техрегламента Таможенного союза не распространяется. А значит, что привлекать водителей таких машин к ответственности за тонировку нельзя.

Теперь Кодекс переписали так, что даже водители иностранных машин обязаны соблюдать наши требования на дороге. А значит - ездить без тонировки. Или получать соответствующие наказания - штраф 500 рублей для первого раза.

Прием экзаменов на права по новым билетам

В конце 2025 года были утверждены новые экзаменационные билеты на теоретический экзамен на получение прав. Но пока они не введены в действие, так как их еще надо загрузить в информационную систему, процесс не быстрый. Но уже в новом году кандидаты в водители, пришедшие сдавать экзамен в ГИБДД для получения водительского удостоверения, могут столкнуться с вопросами из билетов, которые они в первый раз в жизни видят.

И, кстати, количество вопросов в билетах выросло с 800 до 1000. То есть на 20%. Причем некоторые оставшиеся вопросы и ответы на них были скорректированы. В общем, с чем столкнется кандидат в водители на экзамене, никому неизвестно. Потому что впервые билеты не будут публиковаться официально. На сайте Госавтоинспекции останутся только старые варианты. В качестве примеров.

В ведомстве уверены, что водитель должен знать Правила дорожного движения. А зубрежка билетов к добру на дороге не приводит. Тем более что там изображены абстрактные случаи. Хочется привести один пример, ставший классикой: на перекрестке равнозначных дорог стоят четыре автомобиля. Кто кому должен уступить дорогу? Правильный ответ - водители должны договориться между собой. Но где это прописано в правилах? А в билетах такой вопрос есть.

Водителей будут готовить по-новому

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые примерные программы подготовки водителей. Их количество заметно сократилось. Теперь будет вместо 62 программ 47. Дело в том, что некоторые из программ подготовки перешли в разряд переподготовки.

С чем это связано? У нас изменился закон. Теперь получить права на управление автобусами могут только те, кто уже имеет стаж управления легковушками или грузовиками. А это - переподготовка.

Кроме того, увеличивается упор на практические занятия, а не на теорию. Теорию вообще можно проходить дома дистанционно. Но дистанционно - не значит не присутствовать на уроке. Это означает лишь то, что человек через компьютер слушает лекцию, задает вопросы, получает на них ответы. Посещение таких занятий фиксируется.

Ну и вдобавок, всем автошколам необходимо обновить свои программы подготовки водителей в соответствии с новым приказом Минпросвещения. Кроме того, необходимо заново получить в Госавтоинспекции заключение о соответствии этих программ новым требованиям.

В июле вступят в силу поправки, которые обяжут ГИБДД формировать рейтинг автошкол. В нем будет учитываться количество сдавших экзамен с первого раза, а также аварийность бывших учеников за два года. Насколько справедливым будет этот рейтинг, пока идут споры. Ведь никто не учит садиться за руль пьяным. Кроме того, у разных автошкол разное количество учеников. Там, где их тысяча, количество аварий и несдавших будет больше, чем там, где их 100 человек.

ОСАГО опять ждет реформы

Возможно, в следующем году камеры, которые выявляют незастрахованные по ОСАГО автомобили, все-таки заработают. Но не раньше конца года.

Для начала должны быть приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях о том, что наказывать за повторный проезд без полиса в течение суток нельзя. Затем должна обновиться система «Паутина» и ее взаимодействие с базами данных страховщиков. Это все не быстрые процессы. Но шансы есть.

На штрафы за неисполнение обязанности страховщика ограничения суммы выплат по закону об ОСАГО не распространяются
Вторая интересная новость в том, что в ОСАГО предлагается увеличить выплату по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей с нынешних 500 тысяч. Таким образом получится приравнять стоимость травм и жизни к тому, что положено при возмещении ущерба со стороны общественного транспорта по ОСГОП. И ведомства согласны с таким предложением.

Только есть один нюанс. Стоимость страховки вырастет. Но не критично, по подсчетам страховщиков, не более чем на 750 рублей. Зато стоимость возмещения увеличится вчетверо. И если за перелом руки сейчас выплачивают от 20 до 60 тысяч рублей, то, если такие поправки будут приняты, будут выплачивать от 80 до 240 тысяч рублей. Разница очень существенная.

