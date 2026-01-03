Три автомобиля столкнулись на трассе «Псков» под Гатчиной

Три автомобиля столкнулись по касательной на трассе P-23 «Псков» под Гатчиной в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Фото: МЧС Ленинградской области

В результате ДТП пострадал один человек. Ему оказали помощь приехавшие на место происшествия экстренные службы. Спасатели обеспечили безопасность на проезжей части.

В МЧС добавили, что слаженные действия специалистов позволили оказать необходимую помощь и минимизировать помехи движению на оживлённой трассе, пишет Форпост.