Юрист напомнил о штрафах за ёлочные гирлянды на автомобилях

Водителям, которые украшают свои транспортные средства гирляндами к новогодним праздникам, грозит суровая административная ответственность. Об этом сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Если лампочки-гирлянды красного цвета попадают на переднюю полусферу автомобиля, то собственнику автомобиля грозит лишение права управления от полугода до года за использование красных световых приборов на транспортном средстве», — рассказал юрист.

Воропаев отметил, что перекрывание гирляндой госномера автомобиля правоохранители могут расценить как использование предметов, ограничивающих регистрационный знак. По статьям 12.2 и 12.5 КоАП РФ за данное нарушение следует наказание в виде лишения права управления до полутора лет.

Юрист предупредил, что перед украшением своего автомобиля стоит свериться с правилами дорожного движения (ПДД) и убедиться в корректном расположении праздничной атрибутики на кузове. Воропаев добавил, что украшение крыши машины мишурой не квалифицируется как нарушение, пишет «Газета.ru».

 

