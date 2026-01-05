АвтоМир

Водитель «Шкоды» погиб под Порховом из-за выезда на встречную полосу другой автомашины

0

Стали известны подробности ДТП с погибшим в Порховском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 4 января в 14.10 на 20-м километре дороги Лудони - Павы Боровичи.

Мужчина 1963 года рождения на автомашине «Шкода Кодиак» при выполнении манёвра «обгон» автомашины КамАЗ, выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. В результате совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шкода Октавия», под управлением гражданина 1967 года рождения.

После автомашина «Шкода Кодиак» совершила касательное столкновение с КамАЗом, под управлением гражданина 1984 года рождения, двигавшемся в попутном направлении.

В результате ДТП погиб водитель «Октавии», а также оказана медицинская помощь пассажирке «Октавии» — женщине 1974 года рождения. Впоследствии она была госпитализирована в Псковскую областную клиническую больницу.

