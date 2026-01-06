АвтоМир

В Порховском округе на полгода раньше завершён капремонт моста через реку Полонка

В Порховском округе на полгода раньше завершён капитальный ремонт моста через реку Полонка на 4-м километре автодороги Порхов – Дно. Работы шли в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

Фактически переправу сделали заново, на время проведения работ движение было организовано по временному объезду.

Подрядчик смонтировал новое пролётное строение, уложил дорожную одежду, поставил современные перила и барьерные ограждения.

Дополнительно была обустроена система водоотвода, установлены очистные сооружения и укреплены откосы насыпи.

 
 

«Мост обеспечивает подъезд к деревне Полоное – досрочная сдача в эксплуатацию имеет особое значение для местных жителей, а в целом повышает безопасность и надёжность транспортного сообщения в Порховском районе», - заключил губернатор. 

