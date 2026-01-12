АвтоМир

Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 «Псков» 13 января

Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 419+533-466+400 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет происходить очистка автобусных остановок, тротуаров. Уборка снега от бордюрного камня. Очистка мостов;

На участке 466+400 – 516+840 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет происходить очистка обочин от снега и валов автогрейдером;

На участке 469+749 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет происходить очистка моста;

На участке 520+000-530+000, 538+000-541+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки от снега обстановки пути, уборка мостов;

На участке 555+000 - 575+00 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, из-за очистки искусственных сооружений от снега;                

На участке 555+000 - 616+394 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, из-за очистки автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров от снега (вручную); россыпь противо-гололедные материалов; очистка проезжей части и обочин от снега.

