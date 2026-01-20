 
Стали известны подробности наезда на опору освещения в Пскове на улице Розы Люксембург

Стали известны подробности наезда на опору освещения в Пскове на улице Розы Люксембург. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 19 января в 10.30 на улице Розы Люксембург у дома 18.

Девушка 2001 года рождения за рулем автомобиля Haima совершила столкновение с Mitsubishi АSХ под управлением женщины 1976 года рождения. После этого «Хайма» наехала на световую опору. Пострадавших нет.

Водитель «Хайма» привлечена к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. Водитель «Мицубиси» двигалась по улице Люксембург в сторону улицы Горького.

«Хайма» двигалась по улице Киселева в прямом направлении.

