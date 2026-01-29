Не попавшие под утильсбор б/у иномарки выросли в цене на 15%

Подержанные иномарки мощностью до 160 л.с., не попавшие под утильсбор, подорожали на 15% на фоне ажиотажного спроса. Продавцы в Китае проиндексировали стоимость автомобилей на фоне резко увеличившегося спроса, рассказали поставщики машин и дилеры.

Если до декабря прошлого года импорт трех- и пятилетних иномарок с мощными и объемными двигателями осуществлялся через Белоруссию из Кореи, Европы, а также из других стран ЕАЭС, то теперь поток поставок переориентируется на Китай, рассказал эксперт по подбору автомобилей и поставщик Роман Трофимов.

По словам участника рынка, у покупателей особенно востребованы автомобили немецких, корейских и японских брендов с моторами мощностью до 160 л.с., среди которых VW Golf, Audi A3, BMW X1 и другие модели. В ответ на выросший спрос китайские продавцы повысили цены. К примеру, если трехлетняя Audi A3 до 160 л.с. стоила в сентябре 2025 года 125–130 тыс. юаней (1,37–1,43 млн рублей по курсу), то сейчас за нее просят уже 140–150 тыс. юаней (1,54–1,65 млн). Audi Q3 с мотором 1,4 л (150 л.с.) осенью стоила 154 тыс. юаней (1,69 млн рублей), а сейчас — 168 тыс. (1,84 млн).

«В КНР из-за повышенного спроса цены выросли в среднем на 15–25 тыс. юаней (164,7–274,5 тыс. рублей), что составляет 10–15% от цены в сентябре–октябре прошлого года. Привезти под ключ автомобиль стало дороже на 150–160 тыс. рублей», — отметил Трофимов.

Рост цен на подержанные импортные машины до 160 л.с. на рынке РФ подтвердили и в Российской ассоциации автодилеров (РОАД), пишут «Известия».

«Основной фокус импорта б/у авто сместится на автомобили стоимостью 2–3 млн рублей. Это усилит конкуренцию внутри массового сегмента между китайскими брендами, локализованными моделями и отечественными автомобилями», — сказала директор департамента развития продаж ГК «Интерлизинг» Анна Голикова.