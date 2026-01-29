Пскович получил арест за вождение автомобиля с тонировкой

Пскович получил арест за вождение с тонировкой стекол автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судья Псковского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Из материалов дела следует, что в декабре 2025 года мужчина был привлечен к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем, на котором светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол составила менее 70 %. Инспектором ДПС вынес ему требование в двухдневный срок удалить тонировку с передних стекол и впредь ее не наносить.

19 января в ночное время на Октябрьском проспекте в Пскове мужчина продолжил управлять транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой

Учитывая личность виновного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе 6 раз за управление автомобилем с тонировкой передних стекол, судья назначил ему административное наказание в виде ареста на срок 10 суток.