Водитель «Волги» разъезжал по Пскову в нетрезвом виде

Водитель «под градусом», который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, попался полицейский в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 31 января у дома по улице Генерала Маргелова инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ГАЗ - 3110. Выяснилось, что управлял этой «Волгой» пскович 1983 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.