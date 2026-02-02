 
Нарушения правил разворота стал причиной ДТП на улице Инженерной в Пскове

Стали известны подробности двух субботних дорожно-транспортных происшествий в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 31 января в 10.40 на улице Инженерной у дома 102 легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Водитель Mazda, мужчина 1982 года рождения, перед разворотом заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ Луидор» под управлением мужчины 1972 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «Мазды» привлечен к административной ответственности по части 1 прим. 1 статьи 12.14 КоАП РФ (предусматривает штраф в размере 500 рублей).

В тот же день в 12.40 два легковых автомобиля столкнулись на дамбе на улице Юбилейной, напротив дома №23 по Красноармейской набережной. Мужчина 1971 года рождения на автомашине Renault Duster совершил столкновение с автомашиной Geely Coolray под управлением мужчины 1989 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «Дастера» привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. При перестроении он не уступил дорогу.

