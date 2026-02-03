 
Китай первым в мире запретил выдвижные дверные ручки в автомобилях

Китай скоро запретит скрытые дверные ручки на электрических автомобилях (EV), став первой страной, принявшей такие меры после нескольких смертельных инцидентов, связанных с этой конструкцией, популяризированной Tesla. 

По новым правилам, объявленным министерством промышленности и информационных технологий, автомобили, продаваемые в Китае, должны иметь механическое открывание как с внутренней, так и с внешней стороны каждой двери, кроме багажника. Эти изменения вступят в силу 1 января следующего года.

Все новые автомобили должны предоставлять пространство для ручного открытия двери размером не менее 6 см на 2 см на 2,5 см. Внутри автомобиля должны размещать знаки, показывающие пассажирам, как открыть дверь.

Скрытые ручки впервые появились в электромобиле Tesla Model S, выпущенном в 2012 году. Такой дизайн обеспечивает небольшое улучшение аэродинамики за счет снижения сопротивления воздуху. Этот стиль широко используется в новых энергетических автомобилях, которые составляют около 60% из 100 самых продаваемых моделей в Китае.

Автопроизводители Китая должны изменить конструкции своих автомобилей в соответствии с новыми требованиями. Для некоторых моделей, которые уже прошли одобрение и находятся на финальной стадии запуска, предоставят двухлетний период для обновления дизайна, пишет британская газета The Guardian.

Запросы на пересмотр конструкции возникли после нескольких смертельных аварий, когда сбой в электропитании не позволил людям выйти из автомобилей из-за отсутствия механического открытия. В одной из трагедий в Чэнду свидетели не смогли открыть машину после аварии, и водитель погиб, когда автомобиль загорелся.

Китай является крупнейшим рынком электрических автомобилей в мире, местные бренды развиваются за границей. Недавно опубликованные статистические данные показали, что компания BYD продала в прошлом году больше электромобилей, чем Tesla, впервые обогнав американского производителя по ежегодным продажам.

