 
АвтоМир

Житель Дедовичского района лишен прав за ДТП, в котором пострадала женщина

0

Судья Дедовичского районного суда рассмотрел административный материал в отношении местного жителя по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пассажирке автомобиля был причинен вред здоровью средней тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 6 сентября 2025 года на 9-ом километре автодороги Дедовичи - Дно - Костыжицы обвиняемый, управляя автомашиной «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с ним. В результате ДТП пассажиру автомобиля, в который врезался мужчина, был причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебное заседание правонарушитель не явился, вину в совершении данного правонарушения признал полностью, просил строго не наказывать.

Потерпевшая просила назначить обвиняемому максимально строгое наказание в пределах санкции данной статьи, указав, что виновник ДТП даже не извинился перед ней.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести), и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026