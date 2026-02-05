Житель Дедовичского района лишен прав за ДТП, в котором пострадала женщина

Судья Дедовичского районного суда рассмотрел административный материал в отношении местного жителя по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пассажирке автомобиля был причинен вред здоровью средней тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 6 сентября 2025 года на 9-ом километре автодороги Дедовичи - Дно - Костыжицы обвиняемый, управляя автомашиной «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с ним. В результате ДТП пассажиру автомобиля, в который врезался мужчина, был причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебное заседание правонарушитель не явился, вину в совершении данного правонарушения признал полностью, просил строго не наказывать.

Потерпевшая просила назначить обвиняемому максимально строгое наказание в пределах санкции данной статьи, указав, что виновник ДТП даже не извинился перед ней.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести), и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.