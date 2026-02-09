 
19 ДТП зарегистрировано в Пскове за один день. ФОТО

19 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Пскове в пятницу, 6 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД Росси по городу, пострадавших нет. Все происшествия только с материальным ущербом.

В 14.10 у дома №6 по улице Труда женщина 1978 года рождения на Kia Soul проехала на запрещающий сигнал светофора, допустила столкновение с автомашиной ГАЗ под управлением мужчины 1995 года рождения, а после – с Hyundai Creta под управлением мужчины 1943 года рождения. Водитель кроссовера привлечена к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора.

 

В 15.30 на улице Леона Поземского у дома 92 водитель маршрутного автобуса ПАЗ, мужчина1987 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Haval под управления водителя 1968 года рождения и совершил столкновение.

Оба транспортных средства следовали со стороны улицы Алмазной в сторону Ипподромной. Столкновение произошло перед пешеходным переходом. Водитель автобуса привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (штраф 2250 рублей).

 

В 17.00 произошло столкновение на улице Инженерной, 5. Водитель Toyota Camry, мужчина 1997 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до автомашины Changan под управлением мужчины 1988 года рождения и автомашины КамАЗ под управлением мужчины 1987 года рождения.

 

Водитель «Тойоты» привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (штраф 2250 рублей).

