Жителю Пыталовского округа ужесточили наказание за нетрезвую езду на мотоблоке

Жителю Пыталовского округа, мужчине 1985 года рождения, ужесточили наказание за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Установлено, что пыталовский суд признал мужчину виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Вместе с тем мужчина должных выводов не сделал и 15 ноября 2025 в ночное время вновь сел за руль мотоблока, находясь в состоянии опьянения. Его остановили сотрудниками ГАИ в деревне Пыталовские Хутора.

Приговором суда водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 3 месяца.