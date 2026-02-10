 
АвтоМир

Жителю Пыталовского округа ужесточили наказание за нетрезвую езду на мотоблоке

0

Жителю Пыталовского округа, мужчине 1985 года рождения, ужесточили наказание за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа. 

Установлено, что пыталовский суд признал мужчину виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Вместе с тем мужчина должных выводов не сделал и 15 ноября 2025 в ночное время вновь сел за руль мотоблока, находясь в состоянии опьянения. Его остановили сотрудниками ГАИ в деревне Пыталовские Хутора.

Приговором суда водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 3 месяца. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026