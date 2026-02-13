 
Второй этап Кубка по автомобильному многоборью «Ваулино-2026» состоится в Печорах

Второй этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Ваулино-2026» состоится 14 февраля в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: архив ПЛН

Целями Кубка ставятся пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, популяризация автомобильного спорта в регионе, повышение мастерства действующих спортсменов, пропаганда правил дорожного движения, а также возрождение традиций массовых спортивных автомероприятий.

В этапе Кубка примут участие спортсмены, достигшие 18-летнего возраста и имеющие лицензию Российской автомобильной федерации.

Каждому пилоту будет предоставлено три попытки, две лучших из которых пойдут в зачет.

«В первом этапе было 53 участника. Сколько планируется завтра, мы узнаем на регистрации. Автомногоборье - достаточно демократичный вид спорта, на который мы не требуем заранее заявки, как на Кубок и на чемпионат России. Завтра будет регистрация осуществляться в гостиничном комплексе "Изборск", улица Печорская, 13 с 9:30. Я знаю, что те, кто приезжал на первый этап, собираются участвовать и во втором. Это многоэтапная серия. Чтобы стать победителем, надо принимать участие во всех сериях. На 28 февраля планируется проведение третьего этапа, сейчас идет согласование. На этом зимние этапы закончатся и будем готовиться к летнему. Победителям вручат кубки и дипломы, а также они получат очки в зачет Кубка Псковской области по многоборью, который позволяет получить первый спортивный разряд по автоспорту», - пояснил организатор гонки Олег Мыслевич. 
