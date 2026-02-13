«На пятой передаче»: Проблемы парковок во дворах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».

Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают проблемы парковок в Пскове.

Основные темы беседы:

Поджог машины на Западной - чем грозит парковка под окнами жилых домов;

Почему в Пскове исчезают востребованные платные парковки;

Где в Пскове можно увидеть дворы без машин и будет ли это работать;

Насколько востребованы платные паркинги;

Проблемы содержания асфальтовых «полей» возле домов;

Самозахват парковок во дворах и аренда земли.

Об этом подробнее в эфире.