В Псковском муниципальном округе продолжается расчистка дорог вторые сутки

Расчистка улично-дорожной сети округа продолжается вторые сутки. В настоящее время расчищены все дороги с наибольшей интенсивностью движения, в их числе – дороги, по которым перемещаются школьные автобусы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского муниципального округа.

Фото: администрация Псковского муниципального округа

Подрядчики продолжают трудиться на дорогах с меньшей интенсивностью движения. Основная острота ситуации снята, 2/3 общей протяжённости территории почищено, но по-прежнему работает вся имеющаяся техника.

Продолжается ликвидация последствий интенсивного снегопада и на территориях населенных пунктов. Координацию работы подрядчиков и отработку заявок населения осуществляют специалисты территориальных отделов на местах.

 

«Благодарим жителей, которые помогают расчищать снег своей техникой – это важная помощь для коллективов дорожных организаций, которые в непростых условиях трудятся в усиленном режиме, стараясь как можно скорее завершить уборку снега», - отметила глава муниципального округа Наталья Федорова.

Напомним, что в Псковском муниципальном округе протяженность дорог - свыше 1300 километров.

