Мужчина и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Пскове. ФОТО

Мужчина и пятилетняя девочка пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 18 февраля в 12.20 у дома 47 по улице Генерала Маргелова.

По предварительным данным, мужчина 1961 года рождения, водитель «Ауди А4», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «Сузуки Гранд Витара» под управлением женщины 1967 года рождения. Телесные повреждения получил сам водитель «Ауди» и пассажирка 2021 года рождения.

 

Оба госпитализированы: мужчина в областную больницу, девочка в детскую областную. 

