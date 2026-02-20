 
АвтоМир

Объявлен конкурс на завершение ремонта улицы Некрасова в Пскове

0

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту улицы Некрасова в Пскове на участке от улицы Карла Маркса до улицы Воровского. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 36 млн 946 тыс. 139,89 рублей.

Протяженность участка составляет 355 метров. В списке работа - расчистка территории от деревьев и кустарника, ремонт проезжей части и тротуара, планировка площадей зеленой зоны, разборка и установка бортовых камней, замена люков колодцев, нанесение разметки и замена освещения.

Окончание работ – до 25 декабря 2026 г.

Дата подведения итогов определения поставщика – 12 марта 2026 г.

Подрядчик гарантирует качество результатов выполнения ремонтных работ, включая качество всех используемых материалов, в полном объеме.

- верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара – 4 года;

- основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – 6 лет;

- тротуарная плитка – 4 года;

- бортовой камень (бетонный) – 2 года;

- комплекты колодцев, камеры, ковера – 4 года;

- плита перекрытия – 2 года;

- кольцо опорное – 2 года;

- дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска: 6 мес.;

- восстановление зелёных зон – 1 год;

- опора наружного освещения металлическая с закладной деталью, кронштейны, светильники, а также комплектующие – 5 лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026