Объявлен конкурс на завершение ремонта улицы Некрасова в Пскове

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту улицы Некрасова в Пскове на участке от улицы Карла Маркса до улицы Воровского. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 36 млн 946 тыс. 139,89 рублей.

Протяженность участка составляет 355 метров. В списке работа - расчистка территории от деревьев и кустарника, ремонт проезжей части и тротуара, планировка площадей зеленой зоны, разборка и установка бортовых камней, замена люков колодцев, нанесение разметки и замена освещения.

Окончание работ – до 25 декабря 2026 г.

Дата подведения итогов определения поставщика – 12 марта 2026 г.

Подрядчик гарантирует качество результатов выполнения ремонтных работ, включая качество всех используемых материалов, в полном объеме.

- верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара – 4 года;

- основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – 6 лет;

- тротуарная плитка – 4 года;

- бортовой камень (бетонный) – 2 года;

- комплекты колодцев, камеры, ковера – 4 года;

- плита перекрытия – 2 года;

- кольцо опорное – 2 года;

- дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска: 6 мес.;

- восстановление зелёных зон – 1 год;

- опора наружного освещения металлическая с закладной деталью, кронштейны, светильники, а также комплектующие – 5 лет.