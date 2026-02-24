 
АвтоМир

Ограничение скорости будет действовать на пяти участке трассы Р-23 «Псков» 25 февраля

0

Ограничение скорости движения будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь» завтра, 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+000-295+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка мостовых сооружений от снега.

На участке 410+000-413+000 ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта а/б покрытия холодной а/б смесью.

На участках 450+000-458+000 и 469+000-478+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки от снега обстановки пути и мостов.

На участке 501+000-502+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки моста от снега.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026