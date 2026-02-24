Ограничение скорости будет действовать на пяти участке трассы Р-23 «Псков» 25 февраля

Ограничение скорости движения будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь» завтра, 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+000-295+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка мостовых сооружений от снега.

На участке 410+000-413+000 ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта а/б покрытия холодной а/б смесью.

На участках 450+000-458+000 и 469+000-478+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки от снега обстановки пути и мостов.

На участке 501+000-502+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки моста от снега.