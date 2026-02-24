Виновному в смертельном ДТП в Куньинском районе жителю Молдовы назначили наказание

Великолукский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Молдовы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Как установлено судом, 20 сентября 2025 года подсудимый, управляя автомобилем марки Audi Q5 и двигаясь по автомобильной дороге М9 «Балтия», проходящей в Куньинском районе Псковской области, со скоростью около 100 километров в час в направлении Москвы, совершил столкновение со стоящим на правой полосе перпендикулярно его движению автомобилем марки Ford Focus, перед которым были выставлены два светоотражающих конуса и за которым с включенным проблесковым маячком, габаритными огнями и аварийной сигнализацией находился эвакуатор марки «Газон Next с2792».

В результате произошедшего ДТП водитель автомобиля марки Ford Focus получил телесные повреждения, которые в совокупности причинили тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и повлекли за собой смерть.

Автомобильная дорога вышеуказанного участка имела установленную разрешенную скорость движения не более 90 километров в час.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал, но возместил моральный вред родственникам погибшего. Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года 6 месяцев.