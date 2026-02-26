В 2026 году в Псковской области по нацпроекту обновят более 270 км дорог

В 2026 году в Псковской области по нацпроекту приведут к нормативам более 270 км дорог, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Стороны обсудили шестилетний план дорожной деятельности в регионе, направленный в том числе на достижение показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В начале мероприятия Роман Новиков обратил внимание на снижение показателей аварийности в регионе: «По итогам 2025 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территории Псковской области, количество ДТП снизилось на 15,5%, пострадавших в них – на 20,6%, а погибших – на 28,2% (по сравнению с 2024 годом). Это очень хороший результат, и отрадно, что положительная картина наблюдается и в начале текущего года: по итогам января (в сравнении с аналогичным периодом 2025-го) на федеральных автодорогах Псковской области ДТП стало меньше на 69,2%, количество пострадавших сократилось на 76,5%, а погибших – на 50%».

Такой положительной динамики удалось добиться в том числе благодаря непрерывной работе федеральных дорожников по обновлению подведомственной сети в Псковской области, уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящее время выполняется ремонт сразу на нескольких важных участках трассы А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель. Например, работы ведутся на отрезках с 553-го по 574-й км, с 674-го по 695-й и с 716-го по 737-й. В общей сложности ремонтируется более чем 80 км данной трассы. Комплекс мероприятий включает восстановление ширины покрытия, укрепление обочин, замену железобетонных труб на современные спиральновитые гофрированные металлические. Полностью закончить все работы специалисты планируют в 2027 году.

Кроме того, на федеральной сети региона проводится капитальный ремонт искусственных сооружений. Так, в Локнянском районе обновляются мосты, расположенные в черте населенного пункта Насва на 629-м и 630-м км федеральной автомобильной дороги А-122.

Необходимость капитального ремонта искусственных сооружений была вызвана их аварийным состоянием. Проектом предусмотрена полная перестройка объектов для приведения их к современным нормативам грузоподъемности и безопасности.

На мосту через реку Смердель на данный момент ведутся подготовительные мероприятия и устройство временной инфраструктуры. Частично отсыпано земляное полотно объездной дороги. Для временного моста уже смонтированы опоры и установлен первый пролет из металлических инвентарных конструкций. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

На втором объекте – мосту через реку Насвинка дорожники уже перешли к активной фазе строительно-монтажных работ. К настоящему моменту полностью готов объездной путь с временным мостом, на который переключено движение транспорта. Старое сооружение демонтировано. Ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Отдельно участники встречи обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональной и местной дорожной сети субъекта. Так, в 2026 году в Псковской области в нормативное состояние приведут 30 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью более 270 км.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил важность строительства Северного обхода Пскова: «Протяженность объекта составит 8,7 км. Обход станет важнейшим звеном транспортной системы региона и выведет транзитный транспорт за пределы городской черты, что повысит качество жизни людей и улучшит экологию. Он соединит региональную и федеральную трассы: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой. Кроме того, обход обеспечит удобный доступ к особой экономической зоне «Моглино», что положительно скажется на промышленном потенциале Псковской области».

Масштабный проект включает в себя четырехполосную магистраль, две транспортные развязки, шесть путепроводов и новый мост через реку Великую протяженностью 400 пог. м, который станет крупнейшим в регионе. Мост – один из самых значимых и сложных элементов обхода. Новая переправа позволит существенно разгрузить центральные улицы Пскова от транзитного грузового транспорта, улучшив экологическую обстановку и повысив безопасность дорожного движения.

В фокусе первоочередного внимания также 12-километровый участок трассы Порхов – Дно. Автодорога обеспечивает связь двух районных центров с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород ‒ Сольцы ‒ Порхов ‒ Псков. Специалисты проведут ремонт и замену водопропускных труб, заменят изношенное асфальтобетонное покрытие на новое, укрепят обочины и отремонтируют остановочные павильоны.

Масштабные работы продолжаются и на межрегиональной трассе Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, которая является частью опорной сети. Этот маршрут важен для связи с соседней Смоленской областью, здесь высокий трафик как грузового, так и пассажирского транспорта. В новом сезоне подрядная организация обновит 13,8 км дороги: выполнит замену водопропускных труб, заменит асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях и съездах, укрепит обочины, отремонтирует автобусные остановки. Для повышения безопасности дорожного движения нанесут разметку, установят металлические барьерные ограждения и сигнальные столбики.

Особое внимание будет уделено и трассе Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь. Эта дорога обеспечивает транспортное сообщение ряда населенных пунктов и проходит вдоль границ национального парка «Себежский», а также обеспечивает выход к федеральной трассе М-9 «Балтия». В этом году дорожники обновят участок протяженностью 10 км.

Кроме того, в планах 2026-го – обновление 9 искусственных сооружений. В частности, будет введен в эксплуатацию мост через реку Черную на границе Псковского и Гдовского районов. Протяженность объекта – 34,5 пог. м. Основные работы по капитальному ремонту были завершены в 2025 году. Сейчас завершается этап благоустройства. Мост обеспечивает транспортную доступность государственного природного заказника «Ремдовский». Кроме того, автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, на которой расположен мост, является частью опорной сети и дублером федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь.

Напомним, в 2025 году в Псковской области благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведено 83,9 км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также 9 мостов общей протяженностью 206,4 пог. м.