 
АвтоМир

В Пскове на Рижском проспекте водитель БМВ перестроился в «Тигуан»

0

В Пскове на Рижском проспекте водитель BMW 520D перестроился в Volkswagen Tiguan. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля в 17.40 у дома 49-б.

Водитель 2001 года рождения, управляя БМВ, при перестроении не уступил дорогу «Фольксвагену Тигуан» под управлением водителя 1990 года рождения. Пострадавших нет.

Напомним, 25 февраля на Рижском проспекте произошло еще одно при перестроении, напротив дома №96-б.

Смотрите также

Неудачное перестроение стало причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

1

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026