В Пскове на Рижском проспекте водитель БМВ перестроился в «Тигуан»

В Пскове на Рижском проспекте водитель BMW 520D перестроился в Volkswagen Tiguan. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля в 17.40 у дома 49-б.

Водитель 2001 года рождения, управляя БМВ, при перестроении не уступил дорогу «Фольксвагену Тигуан» под управлением водителя 1990 года рождения. Пострадавших нет.

Напомним, 25 февраля на Рижском проспекте произошло еще одно при перестроении, напротив дома №96-б.