Водителя из Псковского округа, виновного в смерти пассажира, лишили свободы

Суд отправил в колонию 46-летнего водителя из Псковского округа, совершившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

8 июня 2025 года в обеденное время мужчина, двигаясь по автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов - Псков, находясь в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, вел свой автомобиль с небезопасной скоростью, в результате чего потерял контроль над управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине подсудимого, пассажиру его автомобиля по неосторожности причинены телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью со смертельным исходом.

В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся, принес искренние извинения потерпевшему, чья родственница скончалась от его действий.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года 6 месяцев.