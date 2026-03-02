 
АвтоМир

Водителя из Псковского округа, виновного в смерти пассажира, лишили свободы

0

Суд отправил в колонию 46-летнего водителя из Псковского округа, совершившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

8 июня 2025 года в обеденное время мужчина, двигаясь по автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов - Псков, находясь в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, вел свой автомобиль с небезопасной скоростью, в результате чего потерял контроль над управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине подсудимого, пассажиру его автомобиля по неосторожности причинены телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью со смертельным исходом.

В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся, принес искренние извинения потерпевшему, чья родственница скончалась от его действий.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года 6 месяцев.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026