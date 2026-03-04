 
Два человека пострадали при съезде УАЗ в кювет в Псковском округе

Два человека пострадали при съезде УАЗ в кювет в Псковском округе 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

По предварительной информации, сегодня около 09:10 на 9-м км автодороги Псков - Изборск в Псковском муниципальном округе водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры - мужчины 1985 и 1975 годов рождения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

