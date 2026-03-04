 
АвтоМир

Суд обязал администрацию оборудовать автобусную остановку в Пустошке по ГОСТу

0

Опочецкий районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Пустошкинского муниципального округа дооборудовать остановочный пункт «С/Х Техника», расположенный в городе Пустошка по улице Литвиненко напротив дома №34, в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как отметили в прокуратуре, выявленные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения, а также повышают риски дорожно-транспортного травматизма.

Остановочный пункт в городе Пустошка необходимо оборудовать пешеходным переходом, дорожной разметкой, дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

Администрация Пустошкинского муниципального округа признала иск в полном объёме. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026