Суд обязал администрацию оборудовать автобусную остановку в Пустошке по ГОСТу

Опочецкий районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Пустошкинского муниципального округа дооборудовать остановочный пункт «С/Х Техника», расположенный в городе Пустошка по улице Литвиненко напротив дома №34, в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как отметили в прокуратуре, выявленные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения, а также повышают риски дорожно-транспортного травматизма.

Остановочный пункт в городе Пустошка необходимо оборудовать пешеходным переходом, дорожной разметкой, дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

Администрация Пустошкинского муниципального округа признала иск в полном объёме.