Два автомобиля зацепились зеркалами заднего вида на улице Яна Райниса в Пскове

В Пскове два автомобиля зацепились зеркалами заднего вида на улице Яна Райниса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло у дома №96 по улице Яна Райниса 3 марта в 07.15.

Водитель «Ниссан Кашкай», мужчина 1990 года рождения совершил столкновение с «Чери Тигго 9» под управлением мужчины 1978 года рождения. Пострадавших нет.

На водителя «Ниссана» составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ - он не выбрал необходимый боковой интервал.

На фото видны повреждения зеркал заднего вида – у «Ниссана» правого, у «Чери» - левого.

 

