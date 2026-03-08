 
АвтоМир

Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль

После приема корвалола и валокордина, а также порошков от простуды и сиропов от кашля стоит осторожнее садиться за руль, так как они могут влиять на способность управления автомобилем, сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Юрист отметила, что перед применением любых лекарств необходима консультация с врачом, а перед поездкой за рулем - обязательно ознакомиться с инструкцией к препаратам и сверить их с перечнем медикаментов Минздрава РФ, оказывающих влияние на способность управления транспортом.

«Корвалол, валокордин содержат психотропное вещество, а также этиловый спирт; порошки от простуды имеют в составе вещество, вызывающее сонливость и часто этиловый спирт. Также некоторые антигистаминные препараты вызывают выраженную сонливость и заторможенность», - сказала Браун.

По словам собеседницы агентства, в список входят и обезболивающие, содержащие составляющие психотропных веществ, а также сиропы от кашля, в которых до 90% этилового спирта. Кроме того, ряд транквилизаторов угнетают центральную нервную систему, пишет РИА Новости.

«В список также входят некоторые спреи для горла, которые могут содержать этиловый спирт, что может зафиксировать алкотестер, и некоторые препараты от давления», - заключила подполковник в отставке.

